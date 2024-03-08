” استعلم الآن” رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي

أعلنت هيئة العمل بالعراق عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لعام 2024 فيعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من إحدى أهم برامج الدعم المقدمة من الهيئة الحكومية في العراق بهدف مساعدة الفئات المحتاجة في تحسين مستواهم المعيشي ويمكنكم بكل سهولة الآن الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية من خلال استخدام منصة مظلتي فمن خلال موضوعنا التالي سنقدم إليكم كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين وشروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكنكم الاستعلام بكل سهولة عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال اتباع الطريقة التالية:

في البداية يتم التوجه إلى موقع وزارة العمل العراق الرسمية. ثم النقر على منصة مظلتي الإلكترونية. بعد ذلك النقر على أيقونة قسم الرعاية الاجتماعية ثم النقر على الدعم الاجتماعي. يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة مثل الاسم بالكامل، رقم الهوية، ورقم الهاتف، البريد الإلكتروني. سيظهر إليكم بعد ذلك قائمة تحتوي على كافة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية. بعد ذلك يتم تحميل قائمة بالأسماء مع صيغة PDF.

شروط الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية

يمكنكم الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية بكل سهولة ولكن يجب التأكد من استيفاء الشروط المعلن عنها من قبل الوزارة وفيما يلي تلك الشروط: