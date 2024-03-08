“فرحي العيال في رمضان وحمليها”.. تردد قناة توم وجيري 2024 بجودة عالية.. نزلها ومتع عيالك..!!

تبرز القناة الجديدة لتوم وجيري بعروضها التي تذاع عبر القمر الصناعي نايل سات، حيث تعرض هذه القناة ببث مجموعة متنوعة من الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال، واستطاعت القناة أن تكسب إعجاب الكثيرين من المشاهدين في العالم العربي نظرا لمستوى الجودة العالي في تقديم أجدد إصدارات صناعة الأنيميشن، وهو الأمر الذي يطمح إليه العديد ولكنه نادرا ما يقدمه باقي القنوات المتخصصة، وسنضع بين أيديكم التردد الخاص بقناة توم وجيري لكي يصبح بإمكانكم متابعتها على مدار اليوم.

نبذة عن قناة توم وجيرى

تمثل قناة توم وجيري وجهة متخصصة توفر تشكيلة واسعة من أفلام الكرتون الممتعة والعروض التي تركز على جذب انتباه الأطفال.، وتحظى هذه القناة بأعلى نسب مشاهدة بين قنوات الأقمار الصناعية الموجهة على مستوى العالم العربي، وقد استطاعت في مدة وجيزة أن تحتل مكانة الصدارة وتكون المسابقة بين القنوات التي تخاطب الأطفال.

برامج قناة توم وجيري

تتاح الفرصة للجمهور الاستمتاع بتشكيلة متنوعة من الأفلام والمسلسلات المتحركة من خلال منصة العرض الخاصة بقناة توم وجيري، والتي تقدم مختارات من أبرز هذه الأعمال الفنية:

جميع أفلام ديزني لاند.

أفلام توم وجيري.

أفلام بطوط.

أغاني الأطفال.

اليس في بلاد العجائب.

تيمون وبومبا.

فيلم الأسد الملك.

الفأر الطباخ.

تردد قناة توم وجيري 2024

القمر الصناعي نايل سات تردد توم وجيري 11355 معامل الترميز 27500 تصحيح الخطأ 6/5

يتمتع برنامج توم وجيري بشهرة واسعة بين الجمهور، والآن أصبح تعديل تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات أمرا يسيرا، والتي تشمل الأفلام والبرامج التلفزيونية والأناشيد، ومن الأهمية بمكان أن تحرص الأمهات على التوجيه نحو ما هو نافع ومثمر عند المتابعة، ومما لا شك فيه أن هذه القناة تبرز بمضمونها الهادف، إلى جانب ذلك تواصل القناة جهودها المستمرة للتحسين والتجديد باستمرار للمحافظة على مركزها الرائد والظهور في المقدمة دوما.