تعرف الان على أسماء المقبولين في عقود تربية النجف 2024 في العراق

بدأ التجهيز للإعلان عن أسماء المقبولين في عقود تربية النجف 2024، وذلك في 6000 درجة وظيفية ومنها “معلم ومعلم جامعي ومدرس” حيث أكملت المديرية عملية فرز وتدقيق كافة أسماء المتقدمين للوظائف وذلك لاختيار الأسماء المستحقة وتحديد أسماء المستبعدين، لنتعرف على التفاصيل وخطوات الاستعلام عن الأسماء بالتفصيل.

أسماء المقبولين في عقود تربية النجف 2024

يبحث الكثير عن رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في عقود تربية النجف 2024 التي تقدم لها الآلاف من المواطنين العراقيين التي تم الإعلان عنها صباح يوم أمس الخميس وذلك من خلال ملفات PDF، وبعد الإعلان عن الأسماء يجب على الفور أن يقدم المقبولين ملفاتهم ليتمكنوا من بدء العمل.

رابط وخطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين

سيتمكن المتقدمين في عقد العمل في 6000 درجة وظيفية في مدينة النجف للاطلاع على الأسماء المقبولة من خلال تحميل كل الملفات بصيغة PDF والبحث عن الاسم الثلاثي أو برقم الطلب، وذلك على النحو التالي:

أسماء المقبولين لتعيين بنظام صفة عقد في قناة المدرسين.

كذلك أسماء المقبولين لتعيين بنظام صفة عقد في قناة المعلمين.

أسماء المقبولين لتعيين بنظام صفة عقد في قناة المعلم الجامعي.

كذلك أسماء المقبولين لتعيين بنظام صفة عقد في قناة المهني.

الاطلاع على النتائج عبر موقع الوزارة

يمكن للمتقدمين الاطلاع على نتائج الفرز لعقود وزارة التربية العراقية من خلال موقع وزارة التربية وذلك بالخطوات التالية: