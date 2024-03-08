“المنحة يا ريس” تعرف على منحة قفة رمضان 1445 لمحدودي الدخل في الجزائر

أعلنت السلطات المختصة والحكومة الجزائرية عن تدشين وإطلاق منحة قفة رمضان 1445 في الجزائر، وتلك المنحة هي واحدة من المنح والفرص الجديدة التي تقدمها الحكومة إلى المواطنين، وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم وخاصة من محدودي الدخل وممن ليس لديهم دخل ثابت، والفئات البسيطة التي لا تستطيع تلبية بعض الاحتياجات اليومية الأساسية اللازمة لها، كما أن تلك المنحة لها إجراءات للحصول عليها من خلال إتباع عدد من الخطوات السهلة والإجراءات المبسطة.

طريقة تسجيل سهلة وإلكترونية للتسجيل في منحة قفة رمضان 1445 ه في الجزائر

ولكيفية التسجيل للحصول على منحة قفة رمضان الجزائرية والاستفادة منها يتم الدخول إلى الموقع التابع إلى الأمانة الخاص بالحكومة الجزائرية إضغط هنا.

كذلك يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة ومنها اسم المواطن المتقدم، عنوان السكن الخاص به، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف، المستوى التعليمي (أخر مؤهل دراسي)، الحالة الاجتماعية للمتقدم أو المتقدمة.

بالإضافة إلى ما سبق فإنه يجب رفع نسخة من صورة الهوية الوطنية الخاصة بالشخص المتقدم والأوراق الأخرى المطلوبة ويتم بعدها الضغط على الخيار الخاص بتأكيد الطلب، مع التأكد من عدم غلق الصفحة إلا بعد ظهور الرسالة التي تشير إلى أنه قد تمت عملية التسجيل.

كما يجب على جميع المواطنين الجزائريين ممن ليس لديهم دخل ثابت الالتزام بكافة المواعيد الخاصة بالتسجيل والتي تم إتاحتها وعرضها عبر الموقع الإلكتروني، حيث أكدت السلطات والجهات المعنية أنه لن يتم الاطلاع على أية طلبات خاصة بالتقديم في غير وقت وموعد التسجيل الرسمي المعلن عنه سلفا.

ما هي شروط الحصول على منحة قفة رمضان والأوراق المطلوبة؟

حددت الحكومة الجزائرية عدة معايير وضوابط للتقدم والحصول على المنحة ومن أهم تلك الضوابط للحصول على الموافقة وسرعة صرف المنحة والاستفادة منها توافر ما يلي:-

توفر الهوية الوطنية التي أن المواطن يتمتع بالجنسية الجزائرية.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على منحة قفة رمضان مسلم الديانة.

عليه تقديم مستند حكومي يوضح من خلاله إجمالي الدخل الشهري الذي يتحصل عليه.

أن يتمتع المتقدم بالسيرة الطيبة والسمعة الحسنة.

تقديم شهادة تثبت سلامة الحالة الجنائية الخاصة به بعدم ارتكاب أي نوع من الجرائم سواء اعتداء أو القتل والسرقة.

المتقدم يجب أن يكون من محدودي الدخل وعدم امتلاكه أي أراض أو عقارات أو الدخول في مشاريع استثمارية، حيث إنه في تلك الحالة يعد قادرا وغير محتاج لتلك المنحة.

في حالة تطابق وتوفر جميع الشروط التي سبق ذكرها، والمصحوبة بالأوراق التي تثبت ذلك ستكون بعدها عملية التسجيل للحصول على منحة قفة رمضان سهلة ولا داعي للقلق، كما سيتم الإعلان عن نتيجة التسجيل النهائية الأسماء المستحقة فور الانتهاء من فرز كافة الطلبات المقدمة بشكل دقيق وحصول المواطن على هذه المنحة التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن المادي لجميع الطبقات والفئات في جميع المدن الجزائرية.