دقائق فقط على موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك “القنوات الناقلة المجانية” .. هتتفرج وانت مكانك

ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة الماضية عن موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك وذلك في نهائي كأس مصر حيث تقام المباراة المنتظرة بين قطبي الكرة المصرية في المملكة العربية السعودية للمرة الأولى وذلك يوم الجمعة القادمة ،وتنتظر جميع الجماهير المصرية والعربية مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة القادمة والتي ستشهد الكثير من الأحداث المميزة والمثير في كرة القدم وخلال السطور التالية نكشف عن موعد مباراة الاهلي والزمالك القادمة والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة القادمة الموافق 8 مارس 2024 وذلك في نهائي كأس مصر ومن المحدد أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات ، وتقام المباراة على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية والتي تستضيف مباراة نهائي كأس مصر للمرة الأولى في التاريخ ، ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضور جماهيري كثيف من الجماهير المصرية والعربية العاشقة لكرة القدم المصرية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

يبحث الكثير من مشجعي النادي الاهلي ونادي الزمالك عن القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس مصر وذلك يوم الجمعة القادمة الموافق الثامن من مارس 2024 ، وتقوم قنوات SSC السعودية بنقل جميع احداث وكواليس مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك ، كما تشاهدون المباراة عبر شاشة قنوات اون تايم سبورت ، ويسع كل من لاعبي الأهلي والزمالك بالفوز بالمباراة والحصول على لقب نهائي كأس مصر.