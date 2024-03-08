قرب يقفل مستني ايه سجل حالًا .. رابط “تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024” + الأوراق المطلوبة .. مش فاضل كتير بسرعة سجل

يعتبر دخول اختبارات الثانوية العامة الباب الذي يقوم بفتح الطريق تجاه الحياة الجامعية ولهذا يقوم الطلبة والطالبات بالبحث بصورة دائمة عن كل ما يخص تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 لتعبئتها بشكل صحيح، ومن الجدير بالذكر أنه من الممكن أن يتم تسجيل تلك الاستمارة بمنتهى السهولة ويسر من خلال الموقع الذي أرفقته الوزارة لجميع الطلاب إلكترونيًا، فيمكن لك من المنزل أن تسجل استمارتك بكل سهولة وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم خطوات التسجيل للاستمارة وأيضا الرابط.

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

في الحقيقة أن استمارة الثانوية العامة تعد خطوة حاسمة وأساسية لجميع الطلبة والطالبات الذين يرغبون في التقدم لاختبار الثانوية في السنة الدراسية 2024، ومن الجدير بالذكر أنه من الممكن أن يتم تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 إلكترونيًا من خلال الرابط المرفق من جانب الوزارة، ومن ثم اتباع الخطوات التالية للتسجيل وملء الاستمارة بنجاح:

انتقل الى رابط ملء استمارة الثانوية العامة من هنا.

عليك تسجيل البريد الإلكتروني الخاص بك.

بعد ذلك عليك أن تسجل البيانات المراد المتعلقة بك ومن ثم تقوم بإرفاق المستندات والوثائق اللازمة.

عليك حفظ النموذج على هيئة ملف pdf لكي تستطيع طباعته بعد ذلك ومن ثم ترفق المستندات اللازمة الخاصة بالاستمارة وتقديمهم للمدرسة.

الأوراق المطلوبة استمارة الثانوية العامة 2024