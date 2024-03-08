هل تردد قناة الأهلي 2024 يبث مباراة الأهلي والزمالك اليوم ؟ .. قم بتنزيل القناة بكل سهولة

يبحث الجميع من الجماهير المصرية المحبة لنادي الأهلي المصري في الايام القليلة الماضية عن تردد قناة الأهلي الرياضية حيث يريد الجماهير متابعة كل المباريات الخاصة بفريقهم ، وفي السطور القادمة سنعرض لكم تردد قناة الأهلي 2024 فتابعوا معنا .

تردد قناة الأهلي 2024

وبعد الاجازة التي اخذها اللاعبون رجع النادي الأهلي لاستكمال مبارياته التي قد تم تأجيلها سواء في بطولة الدوري المصري الممتاز او بطولة كأس مصر والتي ستقام على اراضي المملكة العربية السعودية يوم الجمعة الموافق 8 من شهر مارس 2024 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الامارات العربية المتحدة ، وتعد هذه المواجهة رقم 33 من نوعها التي يتقابل فيها نادي الأهلي المصري ضد منافسه التقليدي نادي الزمالك المصري وفاز فيها نادي الاهلي المصري 16 مباراة مقابل 11 فوز لنادي الزمالك . وستعرض اليوم على قناة الاهلي مباراة مهمة للنادي الاهلي ضد نادي الزمالك في نهائي كأس السوبر للكرة الطائرة في تمام الساعة 8 مساء .

تعد قناة الاهلي المصرية الرياضية من القنوات الرياضية المهمة في مصر والتي تبث وتنقل كل المباريات الخاصة بالنادي الأهلي سواء في كرة القدم او كرة السلة او كرة اليد وغيرها من البطولات التي يشارك فيها النادي الاهلي ، كما تقوم قناة الأهلي ببث برامج رياضية متنوعة وتحليلية متميزة وفيما يلي سنعرض لكم تردد قناة الاهلي على القمر الصناعي نايل سات:

تردد القناة هو : 11747

معامل الترميز :27500

الاستقطاب : رأسي .