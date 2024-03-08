“هُنـــــا dz.cnr.dz“ حقيقة زيادة معاشات التقاعد في رمضان 2024 بالجزائر الجريدة الرسمية
معاشات التقاعد
يبحث الكثير من المواطنين داخل دولة الجزائر عن حقيقة زيادة معاشات التقاعد في شهر رمضان لعام 2024، وخاصة في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار الذي يشهدها العالم ويعاني منه الجميع، يبحث المواطنين عن زيادة رواتب التقاعد الخاصة بهم لمساعدتهم في حل العديد من الأزمات المالية والإقتصادية التي تواجهه في حياتهم اليومية بسبب حالة التضخم التي يعاني منها العديد من أفراد الشعب وخاصة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.
معاشات التقاعد
انتشرت العديد من الاخبار تدل على زيادة معاشات التقاعد في شهر رمضان المبارك لعام 2024، ولكن الجهات المختصة كشفت أن تلك الأخبار المتداولة غير صحيحة وطالبت جميع أفراد الشعب عدم الانصات إلى تلك الإشاعات وأخذها من المصدر الرسمي للجهات الحكومية داخل دولة في الجزائر، ولكن من المتوقع أن يتم الاعلان عن تلك الزيادة في شهر مايو المقبل لعام 2024.
سلم رواتب التقاعد في الجزائر عام 2024 بعد الزيادة الجديدة
كشفت بعض الجهات المقربة انه سوف تكون الزيادة لمعاشات التقاعد 5% لمن يتقاضون راتباً أقل من 20,000 دينار جزائري، أما من يتقاضون راتب أكثر من 20,000 دينار جزائري، فسوف تكون نسبة الزيادة 4%.
خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024
هناك بعض الخطوات التي لابد من اتباعها لمن يرغب في الاستعلام عن معاشات التقاعد 2024 في الجزائر وهذه الخطوات هي:
- أولا لابد من الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية.
- ثم لابد من كتابة جميع البيانات المطلوبة في اماكنها المختصة بشكل صحيح.
بعد ذلك يجب ارفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.
- ثم الضغط على استعلام وسوف تقوم الجهات المختصة بإرسال رسالة على الهاتف بقيمة المعاش.