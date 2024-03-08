هُــم فقط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة منصة مظلتي pdf في عموم محافظات الدولة || اسماء الدفعة السابعة

تعمل دولة العراق على توفير كافة السبل حتى تساعد المواطنين على التعايش في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ونجد أن اسماء الرعاية الاجتماعية أكثر المواضيع بحثا داخل العراق، ويأتي هذا بسبب قيام العديد من المواطنين المتواجدين في العراق بالبحث عن كيفية الاستعلام عن أسماؤهم في الوجبة الأخيرة بالرعاية الاجتماعية، والتي لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي حتى الآن، والرعاية الاجتماعية عبارة عن دعم تقدمه الحكومة العراقية كمنحه لبعض الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع العراقي حتى تساعدهم على الحصول علي معيشة أفضل في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتي أدت غلاء الأسعار، ونتعرف على كافة تفاصيل هذا الدعم وحول الموضوع أكثر فى المقال التالي.

الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم المقدم 2024

توجد بعض الشروط التي حددتها وزارة العمل من أجل نجاح التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية للحصول على الدعم المقدم لبعض فئات المجتمع العراقي، وهذه الشروط هي:

لابد أن يكون المواطن المتقدم للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية ذو جنسية عراقية

ويقيم المواطن بشكل دائم داخل الدولة.

يجب أن لا يمتلك المتقدم للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية أي أصول أو عقارات بأسعار عالية.

يتوجب على المواطن المتقدم للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية إرفاق كافة البيانات الخاصة المطلوبة منه.

كيفية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق 2024

الحكومة العراقية كانت قد حددت منصة مظلتي من أجل قيام المواطنين بالاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة ضمن الكشوفات التي يتم طرحها، والاستعلام عن الوجبة الأخيرة قم باتباع الخطوات التالية: