بنصف الثمن القوات المسلحة تفرح المصريين قبل رمضان وتوزع كميات من كراتين السلع الغذائية في المحافظات

خلال الساعات القليلة الماضية، قامت القوات المسلحة بتوزيع عدد من كراتين المواد الغذائية للمواطنين في عدد من المحافظات بنصف الثمن، وذلك بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، بناءاً الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، توزيع إجمالي حوالي 2 مليون عبوة حتى الآن من أصل 8 ملايين عبوة مخططة للتوزيع على المواطنين في المستقبل خلال شهر رمضان المبارك.

القوات المسلحة توزع كراتين سلع غذائية بنصف الثمن

استمرت القوات المسلحة في توزيع الحصص المحددة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية في المحافظات، وشهدت نقاط التوزيع إقبالًا متزايدًا على شراء العبوات، التي تم طرحها بنصف سعر التكلفة الفعلية للعبوة الواحدة، كما تم توجيه الأوامر من قبل الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بزيادة نقاط التوزيع الثابتة والمتحركة وتجنب تكرار التوزيع في نفس المناطق، بهدف تحقيق توزيع جغرافي متساوٍ وضمان وصول العبوات لأكبر عدد ممكن من المستحقين في جميع أنحاء البلاد.

محتويات كراتين القوات المسلحة الغذائية

تحتوي كل كرتونة على كميات مختلفة من السكر والأرز والدقيق والفول والمكرونة والصلصة والزيت والبن، بنصف سعرها الأصلي، وهذه الجهود تلقى تقديراً عالياً من المواطنين، وتعكس التضامن مع الشعب المصري وتخفيف الآثار الناتجة عن الإجراءات الاقتصادية في مصر وبهذا الصدد، هذا وتواصل القوات المسلحة جهودها في دعم المواطنين من خلال توزيع الحصص الغذائية المخفضة، وفي هذا السياق تم توزيع مليون عبوة غذائية جديدة في مختلف محافظات البلاد بالتنسيق مع وزارة التموين وباقي أجهزة الدولة، تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك.