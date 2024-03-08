تكنولوجيا
ما تفوتش فرصة الحصول على هاتف شبيه iPhone بـ ٥٠٠٠ جنيه بمواصفات قوية وتصميم أنيق!
إن شراء هاتف آيفون هو حلم الكثير من الناس ويسعى الكثير من الناس إلى تحقيق ذلك الحلم ولكن تواصل الأسعار في الارتفاع، ولكن أصبح بإمكانك الآن تحقيق حلمك بكل سهولة، وسوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، الحلم أصبح حقيقة اشتري شبيه ال iPhone ب ٥٠٠٠ جنيه فقط.
مواصفات هاتف Tecno Spark 20C
وسوف نتناول الآن أهم مواصفات هاتف Tecno Spark 20C الذي شغل بال الكثير من الناس وهذه هي أبرز مواصفاته:
|اسم الهاتف
|Tecno Spark 20C
|نوع الشاشة
|LCD
|حجم الشاشة
|6,6 بوصة
|معدل التحديث
|٩٠ ميجا هرتز
|نوع المعالج
|MediaTek HelioG36.
|عدد الشرائح
|اثنين
|نوع الشريحة
|Nano SIM
|GPRS
|يدعم
|Edge
|يدعم
|فلاش
|يدعم
|نظام التشغيل
|اندرويد ١٣
|سعة البطارية
|٥٠٠٠ ملي امبير
|قوة الشحن
|١٨ وات
|عدد الكاميرات
|اثنين
|دقة الكاميرا الأمامية
|٨ ميجا بيكسل
|دقة الكاميرا الخلفية
|٥٠ ميجا بيكسل
مميزات هاتف Tecno Spark 20C
يحتوي هاتف Tecno Spark 20C على ميزات عديدة جعلت الكثير من الناس تبحث عنها أبرزها ما يلي:
- وأول تلك المميزات أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٦ بوصة تمكنك من وضوح الرؤية والمشاهدة.
- كذلك أيضاً يحتوي على سماعات استريو عالية الجودة تمنحك صوت نقي وواضح.
- كما يتميز أيضاً ذلك الهاتف بأنه يدعم بطارية قوية يمكنها العمل لمدة طويلة كما يتم شحنه أيضاً في وقت قصير جداً.
- بالإضافة أيضاً إلى الكاميرا الأمامية والخلفية التي يدعمها ذلك الهاتف ويمنحك الحصول على صورة نقية وجميلة وواضحة.
- وأيضا يدعم معدل تحديث، ومعالج قوي جداً لسهولة التنقل بين الصفحات.
- كما أنه يدعم أيضاً كافة أنواع الحماية من بصمة الأصابع والوجه والرمز وكلمة المرور وغيرها.
أسعار هاتف Tecno Spark 20C
- ويعد من أهم وأبرز مميزات هاتف Tecno Spark 20C هو السعر الرائع الذي يتميز به والذي لا يتناسب مع المميزات التي يتميز بها.
- حيث وصل سعره في الأسواق الأوروبية حوالي ١٠٩ دولار أمريكي أي ما يعادل تقريبا ٥٤٠٠ جنيه مصري.