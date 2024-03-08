تكنولوجيا

ما تفوتش فرصة الحصول على هاتف شبيه iPhone بـ ٥٠٠٠ جنيه بمواصفات قوية وتصميم أنيق!

shehabelgobaryph2منذ 54 دقيقة
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إن شراء هاتف آيفون هو حلم الكثير من الناس ويسعى الكثير من الناس إلى تحقيق ذلك الحلم ولكن تواصل الأسعار في الارتفاع، ولكن أصبح بإمكانك الآن تحقيق حلمك بكل سهولة، وسوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، الحلم أصبح حقيقة اشتري شبيه ال iPhone ب ٥٠٠٠ جنيه فقط.

مواصفات هاتف Tecno Spark 20C

وسوف نتناول الآن أهم مواصفات هاتف Tecno Spark 20C الذي شغل بال الكثير من الناس وهذه هي أبرز مواصفاته:

اسم الهاتفTecno Spark 20C
نوع الشاشةLCD
حجم الشاشة6,6 بوصة
معدل التحديث٩٠ ميجا هرتز
نوع المعالجMediaTek HelioG36
عدد الشرائحاثنين
نوع الشريحةNano SIM
GPRSيدعم
Edgeيدعم
فلاشيدعم
نظام التشغيلاندرويد ١٣
سعة البطارية٥٠٠٠ ملي امبير
قوة الشحن١٨ وات
عدد الكاميراتاثنين
دقة الكاميرا الأمامية٨ ميجا بيكسل
دقة الكاميرا الخلفية٥٠ ميجا بيكسل

مميزات هاتف Tecno Spark 20C

يحتوي هاتف Tecno Spark 20C على ميزات عديدة جعلت الكثير من الناس تبحث عنها أبرزها ما يلي:

  • وأول تلك المميزات أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٦ بوصة تمكنك من وضوح الرؤية والمشاهدة.
  • كذلك أيضاً يحتوي على سماعات استريو عالية الجودة تمنحك صوت نقي وواضح.
  • كما يتميز أيضاً ذلك الهاتف بأنه يدعم بطارية قوية يمكنها العمل لمدة طويلة كما يتم شحنه أيضاً في وقت قصير جداً.
  • بالإضافة أيضاً إلى الكاميرا الأمامية والخلفية التي يدعمها ذلك الهاتف ويمنحك الحصول على صورة نقية وجميلة وواضحة.
  • وأيضا يدعم معدل تحديث، ومعالج قوي جداً لسهولة التنقل بين الصفحات.
  • كما أنه يدعم أيضاً كافة أنواع الحماية من بصمة الأصابع والوجه والرمز وكلمة المرور وغيرها.

أسعار هاتف Tecno Spark 20C

  • ويعد من أهم وأبرز مميزات هاتف Tecno Spark 20C هو السعر الرائع الذي يتميز به والذي لا يتناسب مع المميزات التي يتميز بها.
  • حيث وصل سعره في الأسواق الأوروبية حوالي ١٠٩ دولار أمريكي أي ما يعادل تقريبا ٥٤٠٠ جنيه مصري.
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shehabelgobaryph2منذ 54 دقيقة
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