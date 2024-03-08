تكنولوجيا
سامسونج جالاكسي S24: الهاتف الذكي الذي يفوق الخيال بمواصفات خارقة وكاميرات ساحرة
يعتبر هاتف Samsung Galaxy S24 أحدث هاتف ذكي من شركة سامسونج في سلسلة الـ S ويعتبر أصغر فرد في السلسلة حيث يتميز الهاتف بمواصفات عالية وحجم صغير حيث يأتي الهاتف بشاشة 6.2 بوصة بسطوع عالي داعمة لمعدل تحديث الـ 120Hz مع معالج من سامسونج اكسنوس 2400 ودعم مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة مع دعم تصوير فيديو 8K ولكن مع بطارية متوسطة السعة وشحن 25 واط فقط، في هذا المقال سنتعرف على مواصفات هاتف Samsung Galaxy S24 بالتفصيل وسنستعرض أهم مميزاته.
مواصفات هاتف Samsung Galaxy S24
|الشبكات
|يدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس
|الشريحة
|يدعم شريحتين نانو سيم
|الأبعاد
|70.6×147.5×7.6 ملم
|الوزن
|168 جرام
|المقاومة
|مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68
|الشاشة
|Dynamic LTPO AMOLED 2X بحجم 6.2 بوصة ودقة 1080×2400 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع 2600 شمعة وحماية Corning Gorilla Glass Victus 2
|النظام
|اندرويد 14
|المعالج
|Exynos 2400 ثماني النواة بتكنولوجيا 4 نانو
|المعالج الرسومي
|Xclipse 940
|الذاكرة الداخلية
|128/256/512 جيجا بايت UFS 4.0
|الذاكرة العشوائية
|8 جيجا بايت
|الكاميرا الخلفية
|ثلاثية بدقة 50+10+12 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/1.8 وF/2.4 وF/2.2 ومثبت بصري وفلاش ليد
|الكاميرا الأمامية
|12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2
|البطارية
|4000 مللي أمبير غير قابلة للإزالة وتدعم الشحن السريع بقوة 25 واط والشحن اللاسلكي والشحن العكسي
|الألوان
|أسود، أبيض، أزرق، أخضر
مميزات هاتف Samsung Galaxy S24
- يتمتع الهاتف بتصميم أنيق وجذاب وخفيف الوزن ومريح في الإمساك.
- يقدم الهاتف شاشة ممتازة بجودة عالية وسطوع قوي وألوان حية ومعدل تحديث سلس وحماية قوية.
- يوفر الهاتف أداء قوي وسريع بفضل المعالج الجديد من سامسونج والذاكرة العشوائية الكبيرة ونظام الاندرويد 14 الذي يدعم مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة.
- يتميز الهاتف بكاميرات خلفية رائعة تلتقط صوراً وفيديوهات بجودة عالية وتفاصيل واضحة وألوان طبيعية وتدعم الزوم الحقيقي والتصوير الواسع والتثبيت البصري والتصوير بدقة 8K.
- يدعم الهاتف خاصية الـ NFC والتي تمكن من الدفع الإلكتروني والتواصل القريب.
- يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس الـ 5G والتي توفر سرعة اتصال عالية وانخفاض في التأخير.
- يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي والشحن العكسي والتي تمكن من شحن الهاتف أو شحن أجهزة أخرى بدون كابل.