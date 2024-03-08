أحلي من أحلي محل حلواني.. بلح الشام وسر قرمشته اللي هتدوم أيام أقوي وصفة لبلح الشام بدون منازع بأفكار مميزة للتقديم

تعتبر بلح الشام من أشهر أنواع الحلويات المشهورة في الدول العربية، وتحظى بشعبية كبيرة بين الأسر المصرية، يعود سبب هذه الشهرة إلى طعمها المميز وسهولة تحضيرها في المنزل، وفي فصل الشتاء، حينما تصبح الأيام باردة، يبحث الكثير من الأشخاص عن وجبات تساعدهم على التدفئة والشعور بالشبع في نفس الوقت، ومن بين الحلويات التي يفضلها الكثيرون في الأسرة هي حلوى بلح الشام، في هذه المقالة سنستعرض طريقة تحضير هذه الحلوى اللذيذة والسهلة في المنزل.

طريقة عمل بلح الشام فى المنزل

تتكون حلوى بلح الشام من عدة مكونات أساسية، وهي الماء، السكر، عصير الليمون، وبالطبع البلح الشامي الشهير. يمكن العثور على هذا النوع من البلح في الأسواق المحلية أو البقالات الشرقية، بعد جمع المكونات، يبدأ عملية تحضير الحلوى بغلي الماء وإضافة السكر وعصير الليمون، يتم غلي الخليط حتى يتكون شراب سميك ولزج يعتبر بلح الشام من الحلويات الشهيرة في الشرق الأوسط، ويمكن تحضيره في المنزل باستخدام بعض المكونات الأساسية، هنا طريقة عمل بلح الشام في المنزل:

المكونات:

– 500 جرام من الدقيق

– 250 جرام من السمنة أو الزبدة

– 2 أكواب من السكر

– 2 أكواب من الماء

– عصير ليمونة واحدة

– 1/2 كوب من الفستق المفروم

للشراب:

– 2 أكواب من السكر

– 1.5 كوب من الماء

– عصير نصف ليمونة

الخطوات:

في وعاء كبير، قومي بخلط الدقيق الناعم والسمنة (أو الزبدة) براحة يدك حتى يصبح الخليط متجانسا ورمليا.

أضيفي السكر إلى الدقيق والسمنة واخلطيهما معاً.

أضيفي الماء تدريجيا إلى الخليط واعجنيه جيدا حتى تحصلي على عجينة طرية ولينة.

قسمي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها في صينية الفرن.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية واخبزي الكرات لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون.

أثناء خبز الكرات، قومي بتحضير الشراب. في قدر صغير، ضعي السكر والماء وعصير الليمون وقومي بغليهما على نار متوسطة. اتركيهما يغليان لمدة 10 دقائق ثم قلّبي النار إلى هادئة واتركيها لتغلي لمدة 5 دقائق إضافية. اتركي الشراب يبرد قليلاً.

بعد أن تخرج الكرات من الفرن، أسكبي الشراب الدافئ فوقها بحيث تتشربها بالكامل.

رشي الفستق المفروم فوق بلح الشام.

اتركيها لتبرد تماماً، ثم قدميها واستمتعي بها.

وهكذا، يمكنك الاستمتاع بتحضير وتناول بلح الشام اللذيذ في المنزل.