“بلح الشام”حلويات رمضان.. سر عمل بلح الشام المقرمش في البيت زي المحلات مقرمش من بره وطرى من جوه

يعتبر بلح الشام حلوى رائعة وسهلة التحضير في المنزل، تتميز هذه الحلوى بطعمها المميز وملمسها اللزج والشهي، يمكن تحضيرها بسهولة باستخدام مكونات قليلة ومتوفرة في جميع المنازل، يمكن أن تكون حلوى بلح الشام خيارامثاليا للأيام الباردة ولتلبية رغبة الأسرة في تناول حلوى شهية، قوامها اللزج ونكهتها الحلوة تجعلها محبوبة لدى الكثيرين يجب ملاحظة أنه يفضل استخدام بلح الشام الطازج، للحصول على أفضل النتائج في الطعم والملمس، بعد غلي البلح، يتم تصفيته وتركه جانبا ليبرد قليلا.

بالمقادير طريقة عمل بلح الشام

اذا كنت تبحث عن حلوى سهلة التحضير وتساعد على إشباع الشهية في الأيام الباردة، فإن حلوى بلح الشام هي الخيار الأمثل، يمكنك تحضيرها بسهولة في المنزل باستخدام مكونات قليلة وبسيطة، استمتع بطعمها اللذيذ وشاركها مع أفراد أسرتك وأحبائك لتجربة حلاوة التقاليد العربية، يمكن تناول بلح الشام باردا أو دافئا، ويمكن تناوله كحلوى لذيذة بمفرده أو مع القهوة أو الشاي، يعد بلح الشام واحدا من أشهر الحلويات في الشرق الأوسط، ويمكن تحضيره في المنزل باستخدام المكونات التالية:

لعجينة بلح الشام:

– 1 ونصف كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

– 3 بيض بدرجة حرارة الغرفة.

– 3 ملاعق ونصف من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

– معلقة صغيرة من الفانيليا.

– كوب من الماء.

– معلقة صغيرة من السكر.

– رشة ملح.

– زيت للقلي (بارد).

لشربات بلح الشام:

– 3 أكواب من السكر.

– 3 أكواب من الماء.

– شريحة ليمون.

– رشة فانيليا.

طريقة التحضير:

في وعاء كبير، قومي بمزج الزبدة والماء والملح، وضعيهم على النار حتى يذوب الزبد ويغلي الخليط.

أضيفي الدقيق والفانيليا، واخلطيهم جيدا حتى تتكون عجينة ناعمة ومتجانسة.

قومي بإزالة الخليط من على النار واسكبيه في وعاء آخر، واتركيه يبرد تمامًا.

بعد أن يبرد الخليط، أضيفي البيض واحدًا تلو الآخر، واخفقيهم جيدًا بعد كل إضافة.

قومي بوضع العجينة في كيس حلواني، وقومي بعمل قطع بحجم مناسب في صينية بها زيت بارد.

سخني الزيت على نار هادئة، وقلّبي القطع حتى تنضج من الداخل وتصبح ذهبية اللون من الخارج.

عندما تنضج القطع، قومي بنقعها في الشربات لمدة دقيقة، ثم قدميها وزيّنيها بالفستق المجروش أو جوز الهند المبشور.

كرري الخطوات السابقة حتى تنتهي من كل العجينة.

وبهذا، يكون بلح الشام اللذيذ جاهزًا للتقديم. يُمكنك تزيينه وتقديمه بأي طريقة تناسبك.