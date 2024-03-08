الحلقة الاولي 1.. موعد عرض مسلسل سر إلهي رمضان 2024 وجميع القنوات الناقلة بجودة عالية HD

يبحث جمهور الدراما الرمضانية بفارغ الصبر عن تفاصيل موعد عرض مسلسل “سر إلهي” لرمضان 2024 والقنوات الناقلة للمسلسل، والذي تقوده الفنانة روجينا برفقة نجوم فنيين بارعين من مصر والوطن العربي، بعدما كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البوستر التشويقي الرسمي للمسلسل ضمن موسم دراما رمضان.

موعد مسلسل سر إلهي رمضان 2024

تدور أحداث قصة مسلسل “سر إلهي” رمضان 2024 حول حكاية نصرة، والتي تؤدي دورها الفنانة روجينا، وتتزوج نصرة من الفنان محمد ثروت، ولكن يقوم أشقاءها بسرقة ميراثها من والدتها، فيما تخونها صديقتها وتفقدها زوجها، وهنا تقرر نصرة الانتقال إلى القاهرة بعد تركها للمنصورة، حيث تعمل في رعاية كبار السن، وتتعرف على سيدة عجوز تورطت في قضية قتل، وبعد سنوات، تظهر تحولات في حياة نصرة وتجد نفسها بثروة غير متوقعة، فتبدأ رحلة الانتقام، وتدور أحداث المسلسل في حارة شعبية، ويتناول قضايا اجتماعية بأسلوب كوميدي مع لمسات من التشويق، حيث يتطور شخصيات جميع الأبطال لتكون المحرك الرئيسي للأحداث الفنية.

القنوات الناقلة لمسلسل سر إلهي

يُعرض مسلسل “سر إلهي” من إنتاج شركة كودكس، وبطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان 2024 على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، قد قامت صفحات الشركة بالترويج للمسلسل عبر بوستر دعائي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي، حيث سيتم عرضه على قناة CBC ومنصة WATCH IT.

تردد قناة CBC:

التردد: 11785.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ:5/6.

أبطال مسلسل سر إلهي

ومن أبطال مسلسل سر إلهي ما يلي:

روجينا، أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عبدين، رشا مهدي، محمود الحديني، صلاح عبدالله، ميمي جمال، أحمد بدير، أحمد سلامة، مراد مكرم، محسن منصور، يوسف الأسدي، مريم أشرف زكي، محمود حجازي، وينتمي مسلسل سر إلهي إلى مجموعة المسلسلات ذو 15 حلقة.