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هاتف أوبو 95: الأداء القوي والبطارية العملاقة في الفئة المتوسطة
يعتبر هاتف أوبو 95 من أحدث الهواتف الذكية التي أطلقتها شركة أوبو في الأسواق المصرية والعربية، وهو ينتمي إلى سلسلة الـ A المعروفة بتقديم هواتف متوسطة المدى بمواصفات جيدة وأسعار مناسبة، في هذا المقال، سنتعرف على مواصفات هاتف أوبو 95 ومميزاته وعيوبه وسعره.
مواصفات هاتف أوبو 95
|الأبعاد والوزن
|160.3×73.8×8 ملم، 175 جرام
|الشاشة
|AMOLED، 6.43 بوصة، FHD+، 1080×2400 بكسل، 409 بيكسل لكل بوصة، 20:9
|المعالج
|كوالكوم سناب دراجون 662، ثماني النواة، 11 نانومتر
|المعالج الرسومي
|أدرينو 610
|الذاكرة الداخلية
|128 جيجابايت، UFS 2.1
|الذاكرة العشوائية
|8 جيجابايت، LPDDR4X
|الكاميرا الخلفية
|ثلاثية: 48 ميجابكسل (رئيسية)، 2 ميجابكسل (ماكرو)، 2 ميجابكسل (عمق)، فلاش LED
|الكاميرا الأمامية
|16 ميجابكسل، ثقب في الشاشة
|نظام التشغيل
|أندرويد 11، كولور أو إس 11.1
|البطارية
|5000 مللي أمبير، شحن سريع 33 واط
|الألوان
|أسود، أزرق
|السعر
|8500 جنيه مصري
مميزات هاتف أوبو 95
- شاشة AMOLED ذات جودة عالية وسطوع كافي وألوان زاهية وزاوية رؤية واسعة.
- بطارية كبيرة السعة تدعم الشحن السريع وتوفر عمرًا طويلًا للهاتف.
- تصميم أنيق وخفيف ومريح في اليد، مع خامات بلاستيكية مقاومة للخدوش والبصمات.
- كاميرا خلفية ثلاثية تلتقط صورًا واضحة ومفصلة في ظروف الإضاءة المختلفة، وتدعم ميزات مثل الـ HDR والبانوراما والتصوير الليلي.
- كاميرا أمامية توفر صورًا سيلفي جيدة وتدعم ميزة الـ Face Unlock لفتح الهاتف بسرعة.
- معالج سناب دراجون 662 يقدم أداءً مقبولًا في التطبيقات اليومية وبعض الألعاب الخفيفة والمتوسطة.
- ذاكرة داخلية وعشوائية واسعة تسمح بتخزين الكثير من الملفات والتطبيقات والتنقل بينها بسلاسة.
- نظام كولور أو إس 11.1 يوفر تجربة مستخدم سلسة وممتعة ومليئة بالخيارات والتخصيصات.
- دعم شريحتي اتصال وكارت ميموري ومنفذ السماعات ومستشعر البصمة أسفل الشاشة.
عيوب هاتف أوبو 95
- معالج سناب دراجون 662 ضعيف مقارنة بالمنافسين في نفس الفئة السعرية، ولا يدعم الـ 5G أو معدل تحديث عالي للشاشة.
- كاميرا خلفية ثلاثية لا توفر تنوعًا كبيرًا في التصوير، ولا تدعم الزووم البصري أو العدسة الفائقة الاتساع أو الفيديو بدقة 4K.
- كاميرا أمامية تأتي بدقة متوسطة ولا تدعم الـ HDR أو الفيديو بدقة 4K.
- الهاتف لا يدعم مستشعر الـ NFC أو الشحن اللاسلكي أو الشحن العكسي أو مقاومة الماء والغبار.
- السعر مرتفع مقارنة بالمواصفات المقدمة، ويوجد هواتف أفضل في الأداء والكاميرا والشاشة في نفس الفئة السعرية.