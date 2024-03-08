هاتف أوبو 95: الأداء القوي والبطارية العملاقة في الفئة المتوسطة

يعتبر هاتف أوبو 95 من أحدث الهواتف الذكية التي أطلقتها شركة أوبو في الأسواق المصرية والعربية، وهو ينتمي إلى سلسلة الـ A المعروفة بتقديم هواتف متوسطة المدى بمواصفات جيدة وأسعار مناسبة، في هذا المقال، سنتعرف على مواصفات هاتف أوبو 95 ومميزاته وعيوبه وسعره.

مواصفات هاتف أوبو 95

الأبعاد والوزن 160.3×73.8×8 ملم، 175 جرام الشاشة AMOLED، 6.43 بوصة، FHD+، 1080×2400 بكسل، 409 بيكسل لكل بوصة، 20:9 المعالج كوالكوم سناب دراجون 662، ثماني النواة، 11 نانومتر المعالج الرسومي أدرينو 610 الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت، UFS 2.1 الذاكرة العشوائية 8 جيجابايت، LPDDR4X الكاميرا الخلفية ثلاثية: 48 ميجابكسل (رئيسية)، 2 ميجابكسل (ماكرو)، 2 ميجابكسل (عمق)، فلاش LED الكاميرا الأمامية 16 ميجابكسل، ثقب في الشاشة نظام التشغيل أندرويد 11، كولور أو إس 11.1 البطارية 5000 مللي أمبير، شحن سريع 33 واط الألوان أسود، أزرق السعر 8500 جنيه مصري

مميزات هاتف أوبو 95

شاشة AMOLED ذات جودة عالية وسطوع كافي وألوان زاهية وزاوية رؤية واسعة.

بطارية كبيرة السعة تدعم الشحن السريع وتوفر عمرًا طويلًا للهاتف.

تصميم أنيق وخفيف ومريح في اليد، مع خامات بلاستيكية مقاومة للخدوش والبصمات.

كاميرا خلفية ثلاثية تلتقط صورًا واضحة ومفصلة في ظروف الإضاءة المختلفة، وتدعم ميزات مثل الـ HDR والبانوراما والتصوير الليلي.

كاميرا أمامية توفر صورًا سيلفي جيدة وتدعم ميزة الـ Face Unlock لفتح الهاتف بسرعة.

معالج سناب دراجون 662 يقدم أداءً مقبولًا في التطبيقات اليومية وبعض الألعاب الخفيفة والمتوسطة.

ذاكرة داخلية وعشوائية واسعة تسمح بتخزين الكثير من الملفات والتطبيقات والتنقل بينها بسلاسة.

نظام كولور أو إس 11.1 يوفر تجربة مستخدم سلسة وممتعة ومليئة بالخيارات والتخصيصات.

دعم شريحتي اتصال وكارت ميموري ومنفذ السماعات ومستشعر البصمة أسفل الشاشة.

عيوب هاتف أوبو 95