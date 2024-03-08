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هاتف أوبو 95: الأداء القوي والبطارية العملاقة في الفئة المتوسطة

bdalhadyمنذ ساعتين
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يعتبر هاتف أوبو 95 من أحدث الهواتف الذكية التي أطلقتها شركة أوبو في الأسواق المصرية والعربية، وهو ينتمي إلى سلسلة الـ A المعروفة بتقديم هواتف متوسطة المدى بمواصفات جيدة وأسعار مناسبة، في هذا المقال، سنتعرف على مواصفات هاتف أوبو 95 ومميزاته وعيوبه وسعره.

مواصفات هاتف أوبو 95

الأبعاد والوزن160.3×73.8×8 ملم، 175 جرام
الشاشةAMOLED، 6.43 بوصة، FHD+، 1080×2400 بكسل، 409 بيكسل لكل بوصة، 20:9
المعالجكوالكوم سناب دراجون 662، ثماني النواة، 11 نانومتر
المعالج الرسوميأدرينو 610
الذاكرة الداخلية128 جيجابايت، UFS 2.1
الذاكرة العشوائية8 جيجابايت، LPDDR4X
الكاميرا الخلفيةثلاثية: 48 ميجابكسل (رئيسية)، 2 ميجابكسل (ماكرو)، 2 ميجابكسل (عمق)، فلاش LED
الكاميرا الأمامية16 ميجابكسل، ثقب في الشاشة
نظام التشغيلأندرويد 11، كولور أو إس 11.1
البطارية5000 مللي أمبير، شحن سريع 33 واط
الألوانأسود، أزرق
السعر8500 جنيه مصري

مميزات هاتف أوبو 95

  • شاشة AMOLED ذات جودة عالية وسطوع كافي وألوان زاهية وزاوية رؤية واسعة.
  • بطارية كبيرة السعة تدعم الشحن السريع وتوفر عمرًا طويلًا للهاتف.
  • تصميم أنيق وخفيف ومريح في اليد، مع خامات بلاستيكية مقاومة للخدوش والبصمات.
  • كاميرا خلفية ثلاثية تلتقط صورًا واضحة ومفصلة في ظروف الإضاءة المختلفة، وتدعم ميزات مثل الـ HDR والبانوراما والتصوير الليلي.
  • كاميرا أمامية توفر صورًا سيلفي جيدة وتدعم ميزة الـ Face Unlock لفتح الهاتف بسرعة.
  • معالج سناب دراجون 662 يقدم أداءً مقبولًا في التطبيقات اليومية وبعض الألعاب الخفيفة والمتوسطة.
  • ذاكرة داخلية وعشوائية واسعة تسمح بتخزين الكثير من الملفات والتطبيقات والتنقل بينها بسلاسة.
  • نظام كولور أو إس 11.1 يوفر تجربة مستخدم سلسة وممتعة ومليئة بالخيارات والتخصيصات.
  • دعم شريحتي اتصال وكارت ميموري ومنفذ السماعات ومستشعر البصمة أسفل الشاشة.

عيوب هاتف أوبو 95

  • معالج سناب دراجون 662 ضعيف مقارنة بالمنافسين في نفس الفئة السعرية، ولا يدعم الـ 5G أو معدل تحديث عالي للشاشة.
  • كاميرا خلفية ثلاثية لا توفر تنوعًا كبيرًا في التصوير، ولا تدعم الزووم البصري أو العدسة الفائقة الاتساع أو الفيديو بدقة 4K.
  • كاميرا أمامية تأتي بدقة متوسطة ولا تدعم الـ HDR أو الفيديو بدقة 4K.
  • الهاتف لا يدعم مستشعر الـ NFC أو الشحن اللاسلكي أو الشحن العكسي أو مقاومة الماء والغبار.
  • السعر مرتفع مقارنة بالمواصفات المقدمة، ويوجد هواتف أفضل في الأداء والكاميرا والشاشة في نفس الفئة السعرية.
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bdalhadyمنذ ساعتين
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