“اقوي هواتف اوبو” مواصفات هاتف ‏oppo reno 11 5g المذهلة

تقدم شركة أوبو باستمرار أجهزة متطورة تتخطى حدود التكنولوجيا. ومع طرح هاتف Oppo Reno 11 5G، رفعت الشركة مرة أخرى مستوى الابتكار والأداء ويعد هاتف Oppo Reno 11 5G هاتفًا ذكيًا رائدًا يجمع بين التصميم الأنيق والأجهزة القوية والميزات المتقدمة ليقدم للمستخدمين تجربة هاتف محمول استثنائية بدءًا من شاشته المذهلة وحتى إمكانيات الكاميرا المميزة.

أقوي مواصفات ‏oppo reno 11 5g

يعد هاتف Oppo Reno 11 5G من أحدث هواتف Oppo الذكية التي تتميز بمواصفات قوية وتصميم أنيق وعصري. فما هي أهم مواصفات هذا الهاتف؟ وما الذي يجعله مميزًا؟ وسوف نوضح المواصفات الرئيسية:

1. الاتصال:

يدعم الهاتف خاصية الـ NFC والـ IR Blaster.

يدعم شريحتين إتصال من نوع Nano Sim.

يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G.

2. التصميم:

يأتي الهاتف بأبعاد 162.4×74.3×8 ملم مع وزن 182 جرام.

الخامات المستخدمة في تصنيع الهاتف تأتي من البلاستيك.

3. الشاشة:

تأتي الشاشة بشكل الثقب منحنية من الجوانب وتأتي من نوع AMOLED وتأتي بمساحة 6.7 إنش

بدقة الـ 1080×2412 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 394 بكسل لكل إنش مع دعم الهاتف لمعدل

التحديث الـ 120Hz بالإضافة لدعم الشاشة لخاصية الـ HDR10+ مع سطوع يصل الي 950 شمعة مع طبقة حماية AGC DT-Star2.

4. الذاكرة:

يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي فيما يلي:الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت من نوع LPDDR4x.

الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت من نوع LPDDR4x.

الإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت من نوع LPDDR4x.

يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري ويتم وضعه مكان الشريحة الثانية.

5. المعالج:

يأتي الهاتف بمعالج من شركة ميديا تيك من نوع Dimensity 7050 بتكنولوجيا 6 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G68 MC4 وهو نفس معالج Oppo Reno 10 5G.

6. الكاميرات: