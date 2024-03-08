رامز هيولعها تانى! اضبط تردد قناة MBC مصر الجديد دلوقتي علشان تشوف باقي المسلسلات المميزة!

تعتبر قناة MBC مصر واحدة من القنوات الرائدة والمهمة في الوطن العربي، حيث تنتمي إلى مجموعة قنوات MBC التي حققت نجاحاً ساحقاً وشهرة كبيرة، بدأت MBC مصر بثها في عام 2012، ومنذ ذلك الحين، أصبحت وجهة رئيسية للمشاهدين المصريين والعرب على حد سواء، ويعتبر الحضور القوي لقناة MBC مصر في المشهد الإعلامي المصري والعربي تجسيدا لالتزامها بتقديم المحتوى الهادف والمتميز.

تردد قناة MBC مصر

قناة MBC مصر متاحة للمشاهدين عبر القمر الصناعي النايل سات والقمر الصناعي هوت بيرد، تتوفر القناة على عدة ترددات لضمان استقبالها بسهولة على مختلف الأجهزة وفي مختلف المناطق، وفيما يلي تفاصيل الترددات:

على قمر نايل سات:

تردد: 12015 أو 11469.

الجودة: SD.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

على قمر هوت بيرد:

تردد: 11258.

الجودة: SD.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد إضافي: 10930.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 30000.

برامج قناة MBC مصر

تتميز قناة MBC مصر بتنوع وغنى برامجها، حيث تقدم مزيجًا متنوعًا من البرامج الاجتماعية، الثقافية، والترفيهية التي تجذب مختلف فئات المشاهدين، ومن بين البرامج التي تحظى بشعبية كبيرة على القناة:

اللعيب: برنامج ترفيهي يتم تقديمه لاختبار مهارات المشاركين في مجموعة من الألعاب والتحديات.

رامز جلال (اسم البرنامج قيد الإعلان): برنامج مقالب يقدمه الفنان رامز جلال، حيث يقوم بمهام طريفة ومفاجئة لضيوفه، مما يثير مشاعرهم بطريقة طريفة ومضحكة.

يحدث في مصر: برنامج حواري يتناول قضايا وأحداثا جارية في مصر، ويستضيف خبراء ومحللين لمناقشة تأثيرها وتطوراتها.

اللهم تقبل: برنامج ديني يستعرض أخبار وقصصا إيجابية وملهمة من مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

حديث المساء: برنامج حواري يتناول قضايا اجتماعية وثقافية، ويستضيف شخصيات بارزة لمناقشة قضايا الساعة.

الحكاية عمرو أديب: برنامج حواري ساخر يقدمه الإعلامي الشهير عمرو أديب، حيث يتناول قضايا سياسية واجتماعية.

الجمعة في مصر: برنامج يعرض في يوم الجمعة يتناول أحداثًا ومواقف مميزة ومثيرة حدثت في مصر خلال الأسبوع.

المسلسلات التي ستعرض على قناة MBC مصر

تشهد قناة MBC مصر في شهر رمضان المبارك إطلاق مجموعة من المسلسلات والبرامج التلفزيونية المميزة التي تجذب المشاهدين وتحظى بإعجابهم، من بين هذه المسلسلات:

مسلسل العتاولة: يضم هذا المسلسل نخبة من أبرز نجوم الدراما المصرية، بما في ذلك أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، ويتناول العديد من القضايا الاجتماعية والسياسية بطريقة مشوقة.

مسلسل المداح ٤: يعود هذا المسلسل بجزء جديد، ويتألق في بطولته حمادة هلال وهبه مجدي.

مسلسل أشغال شاقة: يسلط المسلسل الضوء على حياة العمالة المصرية والتحديات التي تواجههم في بيئة العمل، ويضم العديد من النجوم مثل اسماء جلال وهشام ماجد، ويقدم قصصًا ملهمة ومؤثرة.

تظل قناة MBC مصر محط أنظار المشاهدين العرب، حيث تستمر في تقديم محتوى متميز وبرامج ومسلسلات شيقة تلبي أذواق الجمهور المتنوعة، وتعزز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات الإعلامية في المنطقة.