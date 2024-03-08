فرصة وجت لحد عندك .. شروط التسجيل في “وظائف الشهر العقاري” 2024 عبر بوابة الوظائف الحكومية + المستندات المطلوبة .. وظيفة ولا في الخيال

بمجرد التفكير في وظائف الشهر العقاري 2024 من الضروري أن يتم الاطلاع على كافة الشروط والأوراق الضرورية للتسجيل، إذ إن ذلك يكون من بين الخطوات الأساسية لتحقيق النجاح بذلك المجال، وفيما يلي سوف نوضح لكم أبرز هذه الشروط اللازمة للتقديم، وأيضًا المستندات المرادة أيضًا.

وظائف الشهر العقاري 2024

بينت مصلحة الشهر العقاري أنه من الممكن أن يتم التسجيل للحصول على وظائف الشهر العقاري 2024، ولكن يلزم أن تتوفر بك الشروط الخاصة بالتقديم عليها التي من بينها ما يلي:

لا بد من أن يكون سن المتقدم 26 عام كحد أقصى.

كما أنه لا بد من أن يكون المتقدم قد حصل على شهادة البكالوريوس بمجال الهندسة وهذا بمختلف التخصصات.

كذلك أنه لا بد من أن يكون تقدير المواطن المتقدم للوظيفة ممتاز.

هذا بجانب أنه لا بد من أن يتم تقديم كل الأوراق اللازمة للتسجيل بالوظائف.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف الشهر العقاري

هناك مجموعة من الأوراق اللازمة للتقديم على وظائف الشهر العقاري من ضمنها ما يلي:

صورة شخصية.

المؤهل الدراسي.

كارنيه نقابة المهندسين.

إيصال الإيداع البنكي.

بطاقة الهوية الوطنية.

التخصصات المطلوبة في الشهر العقاري

قام الشهر العقاري بإتاحة التقديم في مجموعة من التخصصات التي توجد به، من ضمنها كل ما يلي: