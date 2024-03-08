تكنولوجيا

” أفضل هاتف من ريلمي في 2024″ مواصفات هاتف Realme 12 Pro Plus

ندى محمدمنذ 20 دقيقة
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مواصفات هاتف Realme 12 Pro Plus
مواصفات هاتف Realme 12 Pro Plus

تعد شركة ريلمي واحدة من أشهر وأهم الشركات المتخصصة في مجال الهواتف الذكية ومن أهم مميزاتها هي توفير  هواتف ذات مواصفات مميزة وفائقة الجودة ومن أشهر تلك الهواتف هاتف Realme 12 Pro Plus ويتمتع ذلك الهاتف بالكثير من المزايا بخلاف سعره المناسب وفقًا لمميزاته ومن خلال موضوعنا التالي اليوم سنقدم إليكم كل ما يخص ذلك الهاتف من مزايا.

مواصفات هاتف Realme 12 Pro Plus

يتمتع ذلك الهاتف بالكثير من المزايا المتنوعة التي جعلت منه أفضل هاتف لعام 2024 وفيما يلي تلك المواصفات:

الشاشةيحتوي الهاتف على شاشة Super AMOLED كبيرة بحجم 6.7 بوصة، ودقة عرض FHD+ مما يوفر تجربة مشاهدة رائعة.

كما أن الشاشة تحتوي على طبقة حماية ضد الصدمات مصنوعة من الزجاجCorning Gorilla Glass 5

المعالجQualcomm Snapdragon 888
الذاكرةيحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائية 12 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين بسعة 256 جيجا بايت
الكاميرايحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية رباعية مكونة من عدسة بدقة 108 ميجا بكسي مع زاوية واسعة بدقة 16 ميجا بيكسل بالإضافة لعدستين ماكرو بدقة 32 ميجا بكسل
البطارية5000 مللي أمبير يدعم خاصية الشحن السريع بقوة 65 واط.
نظام التشغيليحتوي الهاتف على نظام تشغيل Android 13 مع واجهة Realme UI 4

مزايا هاتف Realme 12 Pro Plus

يضم الهاتف مجموعة مميزة من المزايا مما يجعل منه أفضل اختيار للكثير من المستخدمين فيدعم الهاتف تقنية الاتصال بالجيل الخامس بالإضافة لتقنية البصمة في الشاشة مع مستشعر البصمة الجانبي، كما أن الهاتف متوفر بالكثير من الألوان وبالتالي يناسب جميع الأذواق مثل الأزرق، الأبيض، الأسود.

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ندى محمدمنذ 20 دقيقة
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