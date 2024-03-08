“فاضل كام ساعة؟؟؟”.. متى ليلة الشك رمضان 2024 في الجزائر وموعد اول يوم رمضان وفقا لما أعلنته وزارة الشؤون الدينية والاوقاف
متى ليلة الشك رمضان 2024 في الجزائر
متى ليلة الشك رمضان 2024 في الجزائر، جموع المواطنين يبحثون بكثافة عن متى ليلة الشك رمضان 2024 في الجزائر، نظرا لأن ليلة الشك ينتظرها جميع مسلمي العالم العربي، ففي خلال تلك الليلة يتم استطلاع تحري رؤية هلال الشهر الكريم، ألا وهو شهر رمضان الكريم الذي يعد شهر الخير والمغفرة والرحمة، واليكم موعد ليلة الشك رمضان 2024 بالجزائر .
متى ليلة الشك رمضان 2024 في الجزائر
أجابت وزارة الشؤون الدينية والاوقاف عن سؤال متى ليلة الشك رمضان 2024 في الجزائر الذي يبحث كل المواطنين عن اجابته، وذلك بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر شعبان الجاري، على أن يكون موعد ليلة الشك في الجزائر يوم الأحد الموافق 29 من شهر شعبان 1445 هجريًا الموافق 10 من شهر مارس 2024 ميلاديًا وبناءًا عليه فإن أول أيام رمضان هو يوم الأثنين الموافق 11 من شهر مارس وذلك بالاحتمالات الفلكية أهله الله -عز وجل- على الأمة الإسلامية باليمن والبركات.
مواقيت الإفطار رمضان 2024 الجزائر
تبدأ مواقيت الإفطار رمضان 2024 الجزائر من الساعة 6:52 مساءً في أول يوم في شهر رمضان، ليصل موعد الإفطار في آخر يوم في شهر رمضان عند الساعة 7:17 مساءً، وبذلك تزيد ساعات الصوم إلى نحو 14 ساعة في نهاية الشهر الفضيل.
ادعية استقبال شهر رمضان 2024
- – اللهم اجعله شهرًا مباركًا علينا جميعا ولا تكلنا لأنفسنا طرفه عين.
- – اللهم اجعله شهر خير ورحمة، واجعلنا فيه من المقبولين واهدنا فيه لما فيه رضاك وجنبنا فيه ما فيه سخطك ووفقنا لصالح الأعمال.
- – اللهم بلغنا سماع التراويح ودعوات المصلين ودموع الخاشعين وختم القرآن يا رب العالمين.
- – اللهم بلغنا رمضان واجعل قدومه قدوم خير وبركة وتفريج للهموم والضيق، واصلح أمورنا، وارزقنا كل الخير في الدنيا والآخرة.
- أسمى الأماني وأرق التهاني بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.
- كل عام وانتم بخير وسعادة ورمضان كريم عليكم وعلى اسرتكم.
- ارسل لكم التهنئة الخالصة من القلب بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك إعادة الله علينا وعليكم بالخير.
- أتمني من الله ان يعيننا على صيام شهر رمضان المبارك وأن يبلغنا ليلة القدر ويرزقنا فضل هذا الشهر سنوات عديدة.
- كل عام وأنتم بخير.