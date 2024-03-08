“فاضل كام ساعة؟؟؟”.. متى ليلة الشك رمضان 2024 في الجزائر وموعد اول يوم رمضان وفقا لما أعلنته وزارة الشؤون الدينية والاوقاف

متى ليلة الشك رمضان 2024 في الجزائر، جموع المواطنين يبحثون بكثافة عن متى ليلة الشك رمضان 2024 في الجزائر، نظرا لأن ليلة الشك ينتظرها جميع مسلمي العالم العربي، ففي خلال تلك الليلة يتم استطلاع تحري رؤية هلال الشهر الكريم، ألا وهو شهر رمضان الكريم الذي يعد شهر الخير والمغفرة والرحمة، واليكم موعد ليلة الشك رمضان 2024 بالجزائر .

متى ليلة الشك رمضان 2024 في الجزائر

أجابت وزارة الشؤون الدينية والاوقاف عن سؤال متى ليلة الشك رمضان 2024 في الجزائر الذي يبحث كل المواطنين عن اجابته، وذلك بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر شعبان الجاري، على أن يكون موعد ليلة الشك في الجزائر يوم الأحد الموافق 29 من شهر شعبان 1445 هجريًا الموافق 10 من شهر مارس 2024 ميلاديًا وبناءًا عليه فإن أول أيام رمضان هو يوم الأثنين الموافق 11 من شهر مارس وذلك بالاحتمالات الفلكية أهله الله -عز وجل- على الأمة الإسلامية باليمن والبركات.

مواقيت الإفطار رمضان 2024 الجزائر

تبدأ مواقيت الإفطار رمضان 2024 الجزائر من الساعة 6:52 مساءً في أول يوم في شهر رمضان، ليصل موعد الإفطار في آخر يوم في شهر رمضان عند الساعة 7:17 مساءً، وبذلك تزيد ساعات الصوم إلى نحو 14 ساعة في نهاية الشهر الفضيل.

ادعية استقبال شهر رمضان 2024