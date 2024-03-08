أولهم عيد نوروز.. جدول العطلات الرسمية في العراق 2024

طبقا لبيان صادر عن الأمانة العامة التابعة لمجلس الوزراء في العراق، والتي تعلن جدول العطلات والإجازات الرسمية في البلاد للعام الجديد، وينتظر المواطنين في جميع قطاعات العمل العراقية إعلان مجلس الأمانة العامة التابع لمجلس الوزراء قراراته، وذلك لمعرفة الجدول الزمني للعطل الرسمية في العراق لعام 2024، بما في ذلك المواعيد الرسمية للعطل الرسمية الرئيسية، سوف نتناول معكم في السطور القليلة القادمة جدول العطلات الرسمية والتقويم الدراسي الجديد للطلاب، لذا يرجي متابعتنا.

جدول العطلات الرسمية في العراق 2024

المواطنون يتطلعون دائما إلى العطلات الرسمية بفارغ الصبر للإحتفال بها، والعطلة الرسمية التالية هي:

يوم السبت 1 يناير عام 2024م رأس السنة الميلادية.

يوم السبت الموافق 6 يناير 2024م يوم الجيش العراقي.

الخميس 21 مارس 2024م عيد نوروز.

يوم الأربعاء 10 أبريل 2024م عيد الفطر .

الأربعاء 1 مايو 2024م عيد العمال.

الأحد 16 يونيو 2024م عيد الأضحي.

الأحد 7 يوليو 2024م رأس السنة الهجرية.

الأحد 14 يوليو 2024م ثورة 14 تموز.

الثلاثاء 16 يوليو 2024م يوم عاشوراء.

الأحد 15 سبتمبر 2024م المولد النبوي الشريف.

الخميس 3 أكتوبر 2024م العيد الوطني العراقي.

الثلاثاء 10 ديسمبر 2024م يوم النصر العراقي.

العطلات الرسمية للطلاب 2024

تتضمن العطلات الرسمية لطلاب المدارس في العراق للعام الدراسي 2024م ما يلي:

من 22 وحتى 29 ابريل 2024م عطلة عيد الفطر.

من 20 وحتى 27 يوليو 2024م عطلة عيد الأضحي.

من 27 وحتى 29 سبتمبر 2024م عطلة يوم المولد النبوي الشريف.

من 22 الى 26 ديسمبر 2024م عطلة عيد الميلاد.

التقويم الدراسي للطلاب 2024 في العراق

أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن التقويم الدراسي للعام 2024 في العراق يضم 35 أسبوعا مقسمة إلى فصلين دراسيين. يبدأ الفصل الأول في 30 سبتمبر وينتهي في 25 يناير 2024. بعد ذلك، يحصل الطلاب على إجازة نصف العام تمتد لمدة 14 يوما، ثم يبدأ الفصل الثاني ويمتد حتى 8 يونيو 2024.

مدة العام الدراسي في العراق 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن مدة الدراسة في الترم الأول وفقا للجدول الذي تم الإعلان عنه، والذي يبلغ 98 يوماً أي ما يعادل ثلاثة أشهر كاملة، يحصل الطلاب على عطلة نصف العام الدراسي في الـ27 من يناير لمدة 14 يوم، وبعد ذلك يعودون لإستئناف الدراسة في الترم الدراسي الثاني.