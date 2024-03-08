يا خبر لو اتسحب منك .. كيفية “تحويل العداد القديم إلى إلكتروني” + نصائح لاستخدامه .. الحق حول عليه

تقوم أشخاص كثيرة بالتساؤل عن طريقة التحويل العداد الخاص بالكهرباء الذي يتبع منازلهم بجديد بدلا من القديم كما أن الجديد يكون الكترونيا، فيرتفع البحث بعبارة تحويل العداد القديم إلى إلكتروني، إذ إن هذا العداد الجديد يشتمل على الكثير من السمات التي لا تحصى والتي تقوم بمساعده المنزل على أن يحتفظ بالكهرباء وأيضا ترشيد الاستهلاك الخاص بها وفيما يلي سوف نرفق لكم خطوات تحويل العداد للعداد الجديد والنصائح اللازمة لاستخدامه.

تحويل العداد القديم إلى إلكتروني

توجد عدة خطوات يلزم اتباعها والسير عليها حتى يتم تحويل العداد للعداد الإلكتروني وتلك الخطوات تكون كما يلي:

سداد مبلغ مالي قدره 195 جنيه مصري وهو يكون رسوم متعلقة باستبدال العداد سداد كل الغرامات وأيضا دفع كل التراكمات المتعلقة بفواتير الكهرباء ومن ثم يتم تركيب العداد وفحصه حتى ثلاثة أيام.

بعد ذلك يتم شحن الكارت المتعلق بالكهرباء بقيمه تبلغ حتى 100 جنيه مصري.

نصائح لاستخدام العداد الإلكتروني

هناك مجموعه من النصائح اللازمة لاستخدام العداد الإلكتروني من ضمنها ما يلي: