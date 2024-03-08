أخيرًا عيالكوا هيكون ليهم قبض .. “شروط التقديم في منحة الطفل 2024” + رابط التسجيل .. يلا بسرعة سجل

قامت الحكومة الجزائرية بإطلاق مبادرة دعم جديدة عنوانها منحة الأطفال لعام 2024، وهي تعد من أبرز البرامج وأهمها التي تهدف للحد من العبء المالي عن كاهل الأشخاص ومنح المساعدة للأسر لتلبية متطلبات أطفالهم من الناحية الصحية وكذلك التعليمية، وأيضًا تأمين الطعام ، ولكن توجد مجموعة من الضوابط والشروط اللازمة لتحقيقها لتلقي تلك المساعدات، وفيما يلي الشروط اللازمة للتقديم على تلك المنحة.

شروط التقديم في منحة الطفل 2024

تقوم السلطة القومية للتوظيف الجزائرية بالعمل على إتاحة مساعدات مالية لجميع الأسر الفقيرة بغية جعل المواطنين يعيشون حياة كريمة، وفيما يلي أبرز هذه الشروط:

انتماء الأطفال للعائلة بدءً من عمر 6 إلى 9 سنوات.

إيلاء الأسر التي تكون محتاجة الأولوية بالانتقاء.

يكون الطفل الذي يقوم بالعمل ببيئة صحية متواصلة بحاجة لعناية كبيرة.

لا بد من أن يكون الطفل من أبوين جنسيتهم جزائرية.

تراوح سن الطفل بين ست سنوات وثمانية عشر عامًا.

ألا يكون لدى أسرة طفل أية سجلات تجارية.

لا بد من أن يكون الطفل من ذوي الإعاقة.

الإقامة بشكل دائم في الجزائر مع الأسرة.

التسجيل في منحة الطفل في الجزائر

في الحقيقة ان الإجراءات الخاصة بالتقديم لتلقي مساعدات الأطفال بدولة الجزائر من ضمن ما يرتفع عليه البحث من قبل المواطنين، فمن الممكن أن يتم التسجيل للاستفادة من تلك المنحة باتباع الخطوات التالية: