“epedu.gov.iq” نتائج الثالث المتوسط دور أول 2024 بالعراق

أثارت نتائج الثالث المتوسط الدور الأول في العراق، حيث إن هذه المرحلة تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلبة والطالبات في جميع أنحاء المحافظات العراقية، فضلاً عن أنها لم تتأخر عن العام الماضي وتتم عملية المراجعة والتصحيح الدقيق الذي يتم على جميع أوراق الإمتحانات بما يسمح لجميع الطلبة، هذا ويمكن الإطلاع على جميع الكشوفات التي تشمل الطلبة في دولة العراق كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية الإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول في العراق، وفقًا لما يلي:-

ان يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

إدخال اسم الطالب والرقم الإمتحاني في خانة البحث.

التوجه للصفحة التالية من موقع الوزارة.

ليتم اختيار الدور الأول.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

الضغط على زر “بحث”.

وعندها ستتمكن من تنزيل جميع الكشوفات الخاصة بالطلاب.

موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط دور أول

انتهى الطلاب والطالب من امتحانات الصف الثالث المتوسط دور أول في جميع المحافظات العراقية، ومن ثم بدأت عملية التصحيح التي شملت جميع أوراق الإمتحانات، بعد ذلك تبدأ عملية رصد الدرجات لكل مادة، لتأتي المرحلة الأخيرة وهي اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية العراقي، ورفعها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا الإلكتروني الذي وفرته الوزارة للتسهيل على الطلبة في الحصول على نتائجهم.