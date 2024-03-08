التقديم على وظيفة مراقب مساجد للنساء في السعودية 1445هـ .. والشروط اللازمة

تعد وظيفة مراقبة المساجد للنساء من بين الوظائف الشاغرة المتاحة في المملكة العربية السعودية، حيث تأتي هذه الفرصة ضمن الوظائف التي تُعلن عنها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وقد قامت الوزارة بتنظيم سلسلة من التعديلات بهدف تحديد طبيعة العمل والمهام اليومية للموظفين العاملين في مساجد المملكة.

التقديم على وظيفة مراقب مساجد للنساء 1445

الدخول إلى موقع وزارة الشؤون الإسلامية.

اختيار وظيفة مراقب مساجد.

قراءة جميع الشروط المتعلقة بالوظيفة.

الضغط على خيار “تقديم الطلب” للوظيفة.

التسجيل عبر النفاذ الوطني.

ملء جميع المعلومات الخاصة بالمتقدمة بشكل صحيح.

تقديم طلب التوظيف، ومن ثم الانتظار للحصول على رد بالموافقة أو الرفض.

شروط العمل في وظيفة مراقب مسجد للنساء

يجب أن تكون المتقدمة حاصلة على الجنسية السعودية ومن أصل سعودي.

لا يجب أن يقل عمر المتقدمة عن 18 عامًا.

يجب أن تتمتع المتقدمة بحالة صحية جيدة، وأن لا تعاني من أمراض مزمنة أو إصابات تعيق قدرتها على أداء العمل.

يتعين على المتقدمة أن تكون لديها أخلاق طيبة وسمعة حسنة، وأن يكون سجلها الجنائي خاليًا من الجرائم والأحكام.

يجب أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة على الأقل.

يجب ألا تكون المتقدمة حاصلة على وظيفة حكومية أخرى أو في القطاع الخاص.

يشترط إجتياز المتقدمة لمقابلة شخصية.

يشترط على المتقدمة اجتياز اختبار القبول للوظيفة.

كم راتب وظيفة مراقبة مساجد للنساء 1445

يتراوح راتب وظيفة مراقبة المساجد للنساء في المملكة العربية السعودية ما بين 4500 إلى 6000 ريال سعودي، ويعتمد ذلك على المستوى التعليمي للمتقدمة للوظيفة، فمن يحمل شهادة الثانوية العامة يحصل على راتب يبلغ 4500 ريال، بينما تكون الراتب الشهري لمن يحمل شهادة البكالوريوس 6000 ريال.