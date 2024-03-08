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Ramadan Kareem امساكية شهر رمضان في امريكا 2024 ومواعيد الافطار ومواقيت الصلاة والسحور في كل الولايات
امساكية شهر رمضان في امريكا 2024
امساكية شهر رمضان في امريكا 2024، نقدم لكم اليوم امساكية شهر رمضان في امريكا 2024 كاملة والتي تحتوي على مواقيت الصلوات الخمسة، وكذلك مواعيد الافطار والسحور والامساك على مدار الشهر الكريم في كافة الولايات الامريكية:”كاليفورنيا، شيكاغو، نيويورك، سان فرانسيسكو،…”، وذلك بالتزامن مع اقتراب حلول الشهر الكريم الذي أصبح يفصلنا عنه يومين فقط.
امساكية شهر رمضان في امريكا 2024
واليكم امساكية شهر رمضان في امريكا 2024 كاملة للتعرف على عدد ساعات الصوم ومواعيد الصلاة، حيث توجد في الولايات المتحدة الامريكية الكثير من العرب المسلمين، وتختلف مواعيد الافطار والصلوات اليومية من ولاية لأخرى بحسب موقع المدينة بالنسبة لخط غرينتش.
امساكية رمضان 2024 في واشنطن
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|الفجر
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الاثنين
|01
|11-03-2024
|05:56
|13:18
|16:37
|19:12
|20:35
|الثلاثاء
|02
|12-03-2024
|05:55
|13:18
|16:37
|19:13
|20:36
|الاربعاء
|03
|13-03-2024
|05:53
|13:17
|16:38
|19:14
|20:37
|الخميس
|04
|14-03-2024
|05:51
|13:17
|16:38
|19:15
|20:38
|الجمعة
|05
|15-03-2024
|05:50
|13:17
|16:39
|19:16
|20:39
|السبت
|06
|16-03-2024
|05:48
|13:16
|16:39
|19:17
|20:40
|الاحد
|07
|17-03-2024
|05:47
|13:16
|16:40
|19:18
|20:41
|الاثنين
|08
|18-03-2024
|05:45
|13:16
|16:40
|19:19
|20:42
|الثلاثاء
|09
|19-03-2024
|05:43
|13:16
|16:41
|19:20
|20:43
|الاربعاء
|10
|20-03-2024
|05:42
|13:15
|16:41
|19:21
|20:45
|الخميس
|11
|21-03-2024
|05:40
|13:15
|16:42
|19:22
|20:46
|الجمعة
|12
|22-03-2024
|05:38
|13:15
|16:42
|19:23
|20:47
|السبت
|13
|23-03-2024
|05:36
|13:14
|16:42
|19:24
|20:48
|الاحد
|14
|24-03-2024
|05:35
|13:14
|16:43
|19:24
|20:49
|الاثنين
|15
|25-03-2024
|05:33
|13:14
|16:43
|19:25
|20:50
|الثلاثاء
|16
|26-03-2024
|05:31
|13:14
|16:44
|19:26
|20:51
|الاربعاء
|17
|27-03-2024
|05:30
|13:13
|16:44
|19:27
|20:52
|الخميس
|18
|28-03-2024
|05:28
|13:13
|16:44
|19:28
|20:53
|الجمعة
|19
|29-03-2024
|05:26
|13:13
|16:45
|19:29
|20:55
|السبت
|20
|30-03-2024
|05:24
|13:12
|16:45
|19:30
|20:56
|الاحد
|21
|31-03-2024
|05:23
|13:12
|16:46
|19:31
|20:57
|الاثنين
|22
|01-04-2024
|05:21
|13:12
|16:46
|19:32
|20:58
|الثلاثاء
|23
|02-04-2024
|05:19
|13:11
|16:46
|19:33
|20:59
|الاربعاء
|24
|03-04-2024
|05:17
|13:11
|16:47
|19:34
|21:00
|الخميس
|25
|04-04-2024
|05:15
|13:11
|16:47
|19:35
|21:01
|الجمعة
|26
|05-04-2024
|05:14
|13:11
|16:47
|19:36
|21:03
|السبت
|27
|06-04-2024
|05:12
|13:10
|16:47
|19:37
|21:04
|الاحد
|28
|07-04-2024
|05:10
|13:10
|16:48
|19:38
|21:05
|الاثنين
|29
|08-04-2024
|05:08
|13:10
|16:48
|19:39
|21:06
|الثلاثاء
|30
|09-04-2024
|05:07
|13:09
|16:48
|19:40
|21:07
امساكية رمضان 2024 في نيويورك
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|الفجر
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الاثنين
|01
|11-03-2024
|05:42
|13:06
|16:23
|18:59
|20:25
|الثلاثاء
|02
|12-03-2024
|05:41
|13:05
|16:23
|19:00
|20:26
|الاربعاء
|03
|13-03-2024
|05:39
|13:05
|16:24
|19:01
|20:27
|الخميس
|04
|14-03-2024
|05:37
|13:05
|16:25
|19:02
|20:28
|الجمعة
|05
|15-03-2024
|05:35
|13:05
|16:25
|19:03
|20:29
|السبت
|06
|16-03-2024
|05:34
|13:04
|16:26
|19:04
|20:30
|الاحد
|07
|17-03-2024
|05:32
|13:04
|16:26
|19:05
|20:31
|الاثنين
|08
|18-03-2024
|05:30
|13:04
|16:27
|19:06
|20:33
|الثلاثاء
|09
|19-03-2024
|05:28
|13:03
|16:27
|19:08
|20:34
|الاربعاء
|10
|20-03-2024
|05:27
|13:03
|16:28
|19:09
|20:35
|الخميس
|11
|21-03-2024
|05:25
|13:03
|16:28
|19:10
|20:36
|الجمعة
|12
|22-03-2024
|05:23
|13:03
|16:29
|19:11
|20:37
|السبت
|13
|23-03-2024
|05:21
|13:02
|16:30
|19:12
|20:39
|الاحد
|14
|24-03-2024
|05:19
|13:02
|16:30
|19:13
|20:40
|الاثنين
|15
|25-03-2024
|05:18
|13:02
|16:30
|19:14
|20:41
|الثلاثاء
|16
|26-03-2024
|05:16
|13:01
|16:31
|19:15
|20:42
|الاربعاء
|17
|27-03-2024
|05:14
|13:01
|16:31
|19:16
|20:43
|الخميس
|18
|28-03-2024
|05:12
|13:01
|16:32
|19:17
|20:45
|الجمعة
|19
|29-03-2024
|05:10
|13:00
|16:32
|19:18
|20:46
|السبت
|20
|30-03-2024
|05:08
|13:00
|16:33
|19:19
|20:47
|الاحد
|21
|31-03-2024
|05:06
|13:00
|16:33
|19:20
|20:48
|الاثنين
|22
|01-04-2024
|05:05
|13:00
|16:34
|19:21
|20:50
|الثلاثاء
|23
|02-04-2024
|05:03
|12:59
|16:34
|19:22
|20:51
|الاربعاء
|24
|03-04-2024
|05:01
|12:59
|16:34
|19:23
|20:52
|الخميس
|25
|04-04-2024
|04:59
|12:59
|16:35
|19:24
|20:53
|الجمعة
|26
|05-04-2024
|04:57
|12:58
|16:35
|19:25
|20:55
|السبت
|27
|06-04-2024
|04:55
|12:58
|16:36
|19:26
|20:56
|الاحد
|28
|07-04-2024
|04:53
|12:58
|16:36
|19:27
|20:57
|الاثنين
|29
|08-04-2024
|04:51
|12:58
|16:36
|19:29
|20:59
|الثلاثاء
|30
|09-04-2024
|04:49
|12:57
|16:37
|19:30
|21:00
امساكية رمضان 2024 في لوس انجلوس
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|الفجر
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الاثنين
|01
|11-03-2024
|05:45
|13:03
|16:24
|18:58
|20:16
|الثلاثاء
|02
|12-03-2024
|05:44
|13:03
|16:25
|18:59
|20:17
|الاربعاء
|03
|13-03-2024
|05:42
|13:02
|16:25
|19:00
|20:18
|الخميس
|04
|14-03-2024
|05:41
|13:02
|16:25
|19:01
|20:19
|الجمعة
|05
|15-03-2024
|05:39
|13:02
|16:26
|19:01
|20:20
|السبت
|06
|16-03-2024
|05:38
|13:01
|16:26
|19:02
|20:21
|الاحد
|07
|17-03-2024
|05:37
|13:01
|16:26
|19:03
|20:21
|الاثنين
|08
|18-03-2024
|05:35
|13:01
|16:26
|19:04
|20:22
|الثلاثاء
|09
|19-03-2024
|05:34
|13:01
|16:27
|19:04
|20:23
|الاربعاء
|10
|20-03-2024
|05:32
|13:00
|16:27
|19:05
|20:24
|الخميس
|11
|21-03-2024
|05:31
|13:00
|16:27
|19:06
|20:25
|الجمعة
|12
|22-03-2024
|05:29
|13:00
|16:27
|19:07
|20:26
|السبت
|13
|23-03-2024
|05:28
|12:59
|16:28
|19:08
|20:26
|الاحد
|14
|24-03-2024
|05:26
|12:59
|16:28
|19:08
|20:27
|الاثنين
|15
|25-03-2024
|05:25
|12:59
|16:28
|19:09
|20:28
|الثلاثاء
|16
|26-03-2024
|05:23
|12:58
|16:28
|19:10
|20:29
|الاربعاء
|17
|27-03-2024
|05:22
|12:58
|16:29
|19:11
|20:30
|الخميس
|18
|28-03-2024
|05:20
|12:58
|16:29
|19:11
|20:31
|الجمعة
|19
|29-03-2024
|05:19
|12:58
|16:29
|19:12
|20:32
|السبت
|20
|30-03-2024
|05:17
|12:57
|16:29
|19:13
|20:33
|الاحد
|21
|31-03-2024
|05:16
|12:57
|16:29
|19:14
|20:34
|الاثنين
|22
|01-04-2024
|05:14
|12:57
|16:29
|19:14
|20:34
|الثلاثاء
|23
|02-04-2024
|05:13
|12:56
|16:30
|19:15
|20:35
|الاربعاء
|24
|03-04-2024
|05:11
|12:56
|16:30
|19:16
|20:36
|الخميس
|25
|04-04-2024
|05:10
|12:56
|16:30
|19:17
|20:37
|الجمعة
|26
|05-04-2024
|05:08
|12:55
|16:30
|19:17
|20:38
|السبت
|27
|06-04-2024
|05:07
|12:55
|16:30
|19:18
|20:39
|الاحد
|28
|07-04-2024
|05:05
|12:55
|16:30
|19:19
|20:40
|الاثنين
|29
|08-04-2024
|05:04
|12:55
|16:30
|19:20
|20:41
|الثلاثاء
|30
|09-04-2024
|05:02
|12:54
|16:31
|19:20
|20:42
امساكية رمضان 2024 في سان فرانسيسكو
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|الفجر
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الاثنين
|01
|11-03-2024
|05:59
|13:20
|16:39
|19:14
|20:36
|الثلاثاء
|02
|12-03-2024
|05:57
|13:19
|16:39
|19:15
|20:37
|الاربعاء
|03
|13-03-2024
|05:56
|13:19
|16:40
|19:16
|20:38
|الخميس
|04
|14-03-2024
|05:54
|13:19
|16:40
|19:17
|20:39
|الجمعة
|05
|15-03-2024
|05:52
|13:18
|16:41
|19:18
|20:40
|السبت
|06
|16-03-2024
|05:51
|13:18
|16:41
|19:19
|20:41
|الاحد
|07
|17-03-2024
|05:49
|13:18
|16:42
|19:19
|20:42
|الاثنين
|08
|18-03-2024
|05:48
|13:18
|16:42
|19:20
|20:43
|الثلاثاء
|09
|19-03-2024
|05:46
|13:17
|16:43
|19:21
|20:44
|الاربعاء
|10
|20-03-2024
|05:44
|13:17
|16:43
|19:22
|20:45
|الخميس
|11
|21-03-2024
|05:43
|13:17
|16:43
|19:23
|20:46
|الجمعة
|12
|22-03-2024
|05:41
|13:16
|16:44
|19:24
|20:47
|السبت
|13
|23-03-2024
|05:39
|13:16
|16:44
|19:25
|20:48
|الاحد
|14
|24-03-2024
|05:38
|13:16
|16:45
|19:26
|20:49
|الاثنين
|15
|25-03-2024
|05:36
|13:15
|16:45
|19:27
|20:50
|الثلاثاء
|16
|26-03-2024
|05:34
|13:15
|16:45
|19:28
|20:51
|الاربعاء
|17
|27-03-2024
|05:33
|13:15
|16:46
|19:29
|20:52
|الخميس
|18
|28-03-2024
|05:31
|13:15
|16:46
|19:30
|20:53
|الجمعة
|19
|29-03-2024
|05:29
|13:14
|16:46
|19:31
|20:54
|السبت
|20
|30-03-2024
|05:28
|13:14
|16:47
|19:31
|20:56
|الاحد
|21
|31-03-2024
|05:26
|13:14
|16:47
|19:32
|20:57
|الاثنين
|22
|01-04-2024
|05:24
|13:13
|16:47
|19:33
|20:58
|الثلاثاء
|23
|02-04-2024
|05:23
|13:13
|16:48
|19:34
|20:59
|الاربعاء
|24
|03-04-2024
|05:21
|13:13
|16:48
|19:35
|21:00
|الخميس
|25
|04-04-2024
|05:19
|13:12
|16:48
|19:36
|21:01
|الجمعة
|26
|05-04-2024
|05:17
|13:12
|16:48
|19:37
|21:02
|السبت
|27
|06-04-2024
|05:16
|13:12
|16:49
|19:38
|21:03
|الاحد
|28
|07-04-2024
|05:14
|13:12
|16:49
|19:39
|21:04
|الاثنين
|29
|08-04-2024
|05:12
|13:11
|16:49
|19:40
|21:06
|الثلاثاء
|30
|09-04-2024
|05:11
|13:11
|16:49
|19:41
|21:07