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Ramadan Kareem امساكية شهر رمضان في امريكا 2024 ومواعيد الافطار ومواقيت الصلاة والسحور في كل الولايات

امساكية شهر رمضان في امريكا 2024

Dina elmaghrabyمنذ 11 دقيقة
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امساكية شهر رمضان في امريكا 2024
امساكية شهر رمضان في امريكا 2024

امساكية شهر رمضان في امريكا 2024، نقدم لكم اليوم امساكية شهر رمضان في امريكا 2024 كاملة والتي تحتوي على مواقيت الصلوات الخمسة، وكذلك مواعيد الافطار والسحور والامساك على مدار الشهر الكريم في كافة الولايات الامريكية:”كاليفورنيا، شيكاغو، نيويورك، سان فرانسيسكو،…”، وذلك بالتزامن مع اقتراب حلول الشهر الكريم الذي أصبح يفصلنا عنه يومين فقط.

امساكية شهر رمضان في امريكا 2024

واليكم امساكية شهر رمضان في امريكا 2024 كاملة للتعرف على عدد ساعات الصوم ومواعيد الصلاة، حيث توجد في الولايات المتحدة الامريكية الكثير من العرب المسلمين، وتختلف مواعيد الافطار والصلوات اليومية من ولاية لأخرى بحسب موقع المدينة بالنسبة لخط غرينتش.

امساكية رمضان 2024 في واشنطن

اليومرمضانميلاديالفجرالظهرالعصرالمغربالعشاء
الاثنين0111-03-202405:5613:1816:3719:1220:35
الثلاثاء0212-03-202405:5513:1816:3719:1320:36
الاربعاء0313-03-202405:5313:1716:3819:1420:37
الخميس0414-03-202405:5113:1716:3819:1520:38
الجمعة0515-03-202405:5013:1716:3919:1620:39
السبت0616-03-202405:4813:1616:3919:1720:40
الاحد0717-03-202405:4713:1616:4019:1820:41
الاثنين0818-03-202405:4513:1616:4019:1920:42
الثلاثاء0919-03-202405:4313:1616:4119:2020:43
الاربعاء1020-03-202405:4213:1516:4119:2120:45
الخميس1121-03-202405:4013:1516:4219:2220:46
الجمعة1222-03-202405:3813:1516:4219:2320:47
السبت1323-03-202405:3613:1416:4219:2420:48
الاحد1424-03-202405:3513:1416:4319:2420:49
الاثنين1525-03-202405:3313:1416:4319:2520:50
الثلاثاء1626-03-202405:3113:1416:4419:2620:51
الاربعاء1727-03-202405:3013:1316:4419:2720:52
الخميس1828-03-202405:2813:1316:4419:2820:53
الجمعة1929-03-202405:2613:1316:4519:2920:55
السبت2030-03-202405:2413:1216:4519:3020:56
الاحد2131-03-202405:2313:1216:4619:3120:57
الاثنين2201-04-202405:2113:1216:4619:3220:58
الثلاثاء2302-04-202405:1913:1116:4619:3320:59
الاربعاء2403-04-202405:1713:1116:4719:3421:00
الخميس2504-04-202405:1513:1116:4719:3521:01
الجمعة2605-04-202405:1413:1116:4719:3621:03
السبت2706-04-202405:1213:1016:4719:3721:04
الاحد2807-04-202405:1013:1016:4819:3821:05
الاثنين2908-04-202405:0813:1016:4819:3921:06
الثلاثاء3009-04-202405:0713:0916:4819:4021:07

امساكية رمضان 2024 في نيويورك

اليومرمضانميلاديالفجرالظهرالعصرالمغربالعشاء
الاثنين0111-03-202405:4213:0616:2318:5920:25
الثلاثاء0212-03-202405:4113:0516:2319:0020:26
الاربعاء0313-03-202405:3913:0516:2419:0120:27
الخميس0414-03-202405:3713:0516:2519:0220:28
الجمعة0515-03-202405:3513:0516:2519:0320:29
السبت0616-03-202405:3413:0416:2619:0420:30
الاحد0717-03-202405:3213:0416:2619:0520:31
الاثنين0818-03-202405:3013:0416:2719:0620:33
الثلاثاء0919-03-202405:2813:0316:2719:0820:34
الاربعاء1020-03-202405:2713:0316:2819:0920:35
الخميس1121-03-202405:2513:0316:2819:1020:36
الجمعة1222-03-202405:2313:0316:2919:1120:37
السبت1323-03-202405:2113:0216:3019:1220:39
الاحد1424-03-202405:1913:0216:3019:1320:40
الاثنين1525-03-202405:1813:0216:3019:1420:41
الثلاثاء1626-03-202405:1613:0116:3119:1520:42
الاربعاء1727-03-202405:1413:0116:3119:1620:43
الخميس1828-03-202405:1213:0116:3219:1720:45
الجمعة1929-03-202405:1013:0016:3219:1820:46
السبت2030-03-202405:0813:0016:3319:1920:47
الاحد2131-03-202405:0613:0016:3319:2020:48
الاثنين2201-04-202405:0513:0016:3419:2120:50
الثلاثاء2302-04-202405:0312:5916:3419:2220:51
الاربعاء2403-04-202405:0112:5916:3419:2320:52
الخميس2504-04-202404:5912:5916:3519:2420:53
الجمعة2605-04-202404:5712:5816:3519:2520:55
السبت2706-04-202404:5512:5816:3619:2620:56
الاحد2807-04-202404:5312:5816:3619:2720:57
الاثنين2908-04-202404:5112:5816:3619:2920:59
الثلاثاء3009-04-202404:4912:5716:3719:3021:00

امساكية رمضان 2024 في لوس انجلوس

اليومرمضانميلاديالفجرالظهرالعصرالمغربالعشاء
الاثنين0111-03-202405:4513:0316:2418:5820:16
الثلاثاء0212-03-202405:4413:0316:2518:5920:17
الاربعاء0313-03-202405:4213:0216:2519:0020:18
الخميس0414-03-202405:4113:0216:2519:0120:19
الجمعة0515-03-202405:3913:0216:2619:0120:20
السبت0616-03-202405:3813:0116:2619:0220:21
الاحد0717-03-202405:3713:0116:2619:0320:21
الاثنين0818-03-202405:3513:0116:2619:0420:22
الثلاثاء0919-03-202405:3413:0116:2719:0420:23
الاربعاء1020-03-202405:3213:0016:2719:0520:24
الخميس1121-03-202405:3113:0016:2719:0620:25
الجمعة1222-03-202405:2913:0016:2719:0720:26
السبت1323-03-202405:2812:5916:2819:0820:26
الاحد1424-03-202405:2612:5916:2819:0820:27
الاثنين1525-03-202405:2512:5916:2819:0920:28
الثلاثاء1626-03-202405:2312:5816:2819:1020:29
الاربعاء1727-03-202405:2212:5816:2919:1120:30
الخميس1828-03-202405:2012:5816:2919:1120:31
الجمعة1929-03-202405:1912:5816:2919:1220:32
السبت2030-03-202405:1712:5716:2919:1320:33
الاحد2131-03-202405:1612:5716:2919:1420:34
الاثنين2201-04-202405:1412:5716:2919:1420:34
الثلاثاء2302-04-202405:1312:5616:3019:1520:35
الاربعاء2403-04-202405:1112:5616:3019:1620:36
الخميس2504-04-202405:1012:5616:3019:1720:37
الجمعة2605-04-202405:0812:5516:3019:1720:38
السبت2706-04-202405:0712:5516:3019:1820:39
الاحد2807-04-202405:0512:5516:3019:1920:40
الاثنين2908-04-202405:0412:5516:3019:2020:41
الثلاثاء3009-04-202405:0212:5416:3119:2020:42

امساكية رمضان 2024 في سان فرانسيسكو

اليومرمضانميلاديالفجرالظهرالعصرالمغربالعشاء
الاثنين0111-03-202405:5913:2016:3919:1420:36
الثلاثاء0212-03-202405:5713:1916:3919:1520:37
الاربعاء0313-03-202405:5613:1916:4019:1620:38
الخميس0414-03-202405:5413:1916:4019:1720:39
الجمعة0515-03-202405:5213:1816:4119:1820:40
السبت0616-03-202405:5113:1816:4119:1920:41
الاحد0717-03-202405:4913:1816:4219:1920:42
الاثنين0818-03-202405:4813:1816:4219:2020:43
الثلاثاء0919-03-202405:4613:1716:4319:2120:44
الاربعاء1020-03-202405:4413:1716:4319:2220:45
الخميس1121-03-202405:4313:1716:4319:2320:46
الجمعة1222-03-202405:4113:1616:4419:2420:47
السبت1323-03-202405:3913:1616:4419:2520:48
الاحد1424-03-202405:3813:1616:4519:2620:49
الاثنين1525-03-202405:3613:1516:4519:2720:50
الثلاثاء1626-03-202405:3413:1516:4519:2820:51
الاربعاء1727-03-202405:3313:1516:4619:2920:52
الخميس1828-03-202405:3113:1516:4619:3020:53
الجمعة1929-03-202405:2913:1416:4619:3120:54
السبت2030-03-202405:2813:1416:4719:3120:56
الاحد2131-03-202405:2613:1416:4719:3220:57
الاثنين2201-04-202405:2413:1316:4719:3320:58
الثلاثاء2302-04-202405:2313:1316:4819:3420:59
الاربعاء2403-04-202405:2113:1316:4819:3521:00
الخميس2504-04-202405:1913:1216:4819:3621:01
الجمعة2605-04-202405:1713:1216:4819:3721:02
السبت2706-04-202405:1613:1216:4919:3821:03
الاحد2807-04-202405:1413:1216:4919:3921:04
الاثنين2908-04-202405:1213:1116:4919:4021:06
الثلاثاء3009-04-202405:1113:1116:4919:4121:07
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Dina elmaghrabyمنذ 11 دقيقة
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