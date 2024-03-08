Ramadan Kareem امساكية شهر رمضان في امريكا 2024 ومواعيد الافطار ومواقيت الصلاة والسحور في كل الولايات

امساكية شهر رمضان في امريكا 2024، نقدم لكم اليوم امساكية شهر رمضان في امريكا 2024 كاملة والتي تحتوي على مواقيت الصلوات الخمسة، وكذلك مواعيد الافطار والسحور والامساك على مدار الشهر الكريم في كافة الولايات الامريكية:”كاليفورنيا، شيكاغو، نيويورك، سان فرانسيسكو،…”، وذلك بالتزامن مع اقتراب حلول الشهر الكريم الذي أصبح يفصلنا عنه يومين فقط.

امساكية شهر رمضان في امريكا 2024

واليكم امساكية شهر رمضان في امريكا 2024 كاملة للتعرف على عدد ساعات الصوم ومواعيد الصلاة، حيث توجد في الولايات المتحدة الامريكية الكثير من العرب المسلمين، وتختلف مواعيد الافطار والصلوات اليومية من ولاية لأخرى بحسب موقع المدينة بالنسبة لخط غرينتش.

امساكية رمضان 2024 في واشنطن

اليوم رمضان ميلادي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء الاثنين 01 11-03-2024 05:56 13:18 16:37 19:12 20:35 الثلاثاء 02 12-03-2024 05:55 13:18 16:37 19:13 20:36 الاربعاء 03 13-03-2024 05:53 13:17 16:38 19:14 20:37 الخميس 04 14-03-2024 05:51 13:17 16:38 19:15 20:38 الجمعة 05 15-03-2024 05:50 13:17 16:39 19:16 20:39 السبت 06 16-03-2024 05:48 13:16 16:39 19:17 20:40 الاحد 07 17-03-2024 05:47 13:16 16:40 19:18 20:41 الاثنين 08 18-03-2024 05:45 13:16 16:40 19:19 20:42 الثلاثاء 09 19-03-2024 05:43 13:16 16:41 19:20 20:43 الاربعاء 10 20-03-2024 05:42 13:15 16:41 19:21 20:45 الخميس 11 21-03-2024 05:40 13:15 16:42 19:22 20:46 الجمعة 12 22-03-2024 05:38 13:15 16:42 19:23 20:47 السبت 13 23-03-2024 05:36 13:14 16:42 19:24 20:48 الاحد 14 24-03-2024 05:35 13:14 16:43 19:24 20:49 الاثنين 15 25-03-2024 05:33 13:14 16:43 19:25 20:50 الثلاثاء 16 26-03-2024 05:31 13:14 16:44 19:26 20:51 الاربعاء 17 27-03-2024 05:30 13:13 16:44 19:27 20:52 الخميس 18 28-03-2024 05:28 13:13 16:44 19:28 20:53 الجمعة 19 29-03-2024 05:26 13:13 16:45 19:29 20:55 السبت 20 30-03-2024 05:24 13:12 16:45 19:30 20:56 الاحد 21 31-03-2024 05:23 13:12 16:46 19:31 20:57 الاثنين 22 01-04-2024 05:21 13:12 16:46 19:32 20:58 الثلاثاء 23 02-04-2024 05:19 13:11 16:46 19:33 20:59 الاربعاء 24 03-04-2024 05:17 13:11 16:47 19:34 21:00 الخميس 25 04-04-2024 05:15 13:11 16:47 19:35 21:01 الجمعة 26 05-04-2024 05:14 13:11 16:47 19:36 21:03 السبت 27 06-04-2024 05:12 13:10 16:47 19:37 21:04 الاحد 28 07-04-2024 05:10 13:10 16:48 19:38 21:05 الاثنين 29 08-04-2024 05:08 13:10 16:48 19:39 21:06 الثلاثاء 30 09-04-2024 05:07 13:09 16:48 19:40 21:07

امساكية رمضان 2024 في نيويورك

اليوم رمضان ميلادي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء الاثنين 01 11-03-2024 05:42 13:06 16:23 18:59 20:25 الثلاثاء 02 12-03-2024 05:41 13:05 16:23 19:00 20:26 الاربعاء 03 13-03-2024 05:39 13:05 16:24 19:01 20:27 الخميس 04 14-03-2024 05:37 13:05 16:25 19:02 20:28 الجمعة 05 15-03-2024 05:35 13:05 16:25 19:03 20:29 السبت 06 16-03-2024 05:34 13:04 16:26 19:04 20:30 الاحد 07 17-03-2024 05:32 13:04 16:26 19:05 20:31 الاثنين 08 18-03-2024 05:30 13:04 16:27 19:06 20:33 الثلاثاء 09 19-03-2024 05:28 13:03 16:27 19:08 20:34 الاربعاء 10 20-03-2024 05:27 13:03 16:28 19:09 20:35 الخميس 11 21-03-2024 05:25 13:03 16:28 19:10 20:36 الجمعة 12 22-03-2024 05:23 13:03 16:29 19:11 20:37 السبت 13 23-03-2024 05:21 13:02 16:30 19:12 20:39 الاحد 14 24-03-2024 05:19 13:02 16:30 19:13 20:40 الاثنين 15 25-03-2024 05:18 13:02 16:30 19:14 20:41 الثلاثاء 16 26-03-2024 05:16 13:01 16:31 19:15 20:42 الاربعاء 17 27-03-2024 05:14 13:01 16:31 19:16 20:43 الخميس 18 28-03-2024 05:12 13:01 16:32 19:17 20:45 الجمعة 19 29-03-2024 05:10 13:00 16:32 19:18 20:46 السبت 20 30-03-2024 05:08 13:00 16:33 19:19 20:47 الاحد 21 31-03-2024 05:06 13:00 16:33 19:20 20:48 الاثنين 22 01-04-2024 05:05 13:00 16:34 19:21 20:50 الثلاثاء 23 02-04-2024 05:03 12:59 16:34 19:22 20:51 الاربعاء 24 03-04-2024 05:01 12:59 16:34 19:23 20:52 الخميس 25 04-04-2024 04:59 12:59 16:35 19:24 20:53 الجمعة 26 05-04-2024 04:57 12:58 16:35 19:25 20:55 السبت 27 06-04-2024 04:55 12:58 16:36 19:26 20:56 الاحد 28 07-04-2024 04:53 12:58 16:36 19:27 20:57 الاثنين 29 08-04-2024 04:51 12:58 16:36 19:29 20:59 الثلاثاء 30 09-04-2024 04:49 12:57 16:37 19:30 21:00

امساكية رمضان 2024 في لوس انجلوس

اليوم رمضان ميلادي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء الاثنين 01 11-03-2024 05:45 13:03 16:24 18:58 20:16 الثلاثاء 02 12-03-2024 05:44 13:03 16:25 18:59 20:17 الاربعاء 03 13-03-2024 05:42 13:02 16:25 19:00 20:18 الخميس 04 14-03-2024 05:41 13:02 16:25 19:01 20:19 الجمعة 05 15-03-2024 05:39 13:02 16:26 19:01 20:20 السبت 06 16-03-2024 05:38 13:01 16:26 19:02 20:21 الاحد 07 17-03-2024 05:37 13:01 16:26 19:03 20:21 الاثنين 08 18-03-2024 05:35 13:01 16:26 19:04 20:22 الثلاثاء 09 19-03-2024 05:34 13:01 16:27 19:04 20:23 الاربعاء 10 20-03-2024 05:32 13:00 16:27 19:05 20:24 الخميس 11 21-03-2024 05:31 13:00 16:27 19:06 20:25 الجمعة 12 22-03-2024 05:29 13:00 16:27 19:07 20:26 السبت 13 23-03-2024 05:28 12:59 16:28 19:08 20:26 الاحد 14 24-03-2024 05:26 12:59 16:28 19:08 20:27 الاثنين 15 25-03-2024 05:25 12:59 16:28 19:09 20:28 الثلاثاء 16 26-03-2024 05:23 12:58 16:28 19:10 20:29 الاربعاء 17 27-03-2024 05:22 12:58 16:29 19:11 20:30 الخميس 18 28-03-2024 05:20 12:58 16:29 19:11 20:31 الجمعة 19 29-03-2024 05:19 12:58 16:29 19:12 20:32 السبت 20 30-03-2024 05:17 12:57 16:29 19:13 20:33 الاحد 21 31-03-2024 05:16 12:57 16:29 19:14 20:34 الاثنين 22 01-04-2024 05:14 12:57 16:29 19:14 20:34 الثلاثاء 23 02-04-2024 05:13 12:56 16:30 19:15 20:35 الاربعاء 24 03-04-2024 05:11 12:56 16:30 19:16 20:36 الخميس 25 04-04-2024 05:10 12:56 16:30 19:17 20:37 الجمعة 26 05-04-2024 05:08 12:55 16:30 19:17 20:38 السبت 27 06-04-2024 05:07 12:55 16:30 19:18 20:39 الاحد 28 07-04-2024 05:05 12:55 16:30 19:19 20:40 الاثنين 29 08-04-2024 05:04 12:55 16:30 19:20 20:41 الثلاثاء 30 09-04-2024 05:02 12:54 16:31 19:20 20:42

امساكية رمضان 2024 في سان فرانسيسكو