فى عشر دقايق سر عمل بسبوسة الحلواني.. أسهل وأنجح طريقة لعمل البسبوسة بطريقه المحلات بطعم رووووعه مرمله وطريه وشاربه الشربات

البسبوسة هي واحدة من أشهر الحلويات التي يحبها الكثيرون، وتعتبر إعدادها في المنزل أمرًا سهلا وممتعا، إذا كنت من محبي البسبوسة وترغب في تجربة تحضيرها بنفسك، فقد جئت إلى المكان المناسب، في هذه المقالة، سأشرح لك طريقة عمل البسبوسة في المنزل، بخطوات بسيطة ومبسطة، تابع القراءة لاكتشاف أسرار إعداد هذه الحلوى الشهية للبسبوسة.

طريقة عمل البسبوسة في المنزل

إذا كنت تبحث عن طريقة لتحضير البسبوسة في المنزل تشبه تلك المقدمة في المحلات، فأنت في المكان المناسب، سأقدم لك الآن طريقة فريدة وسهلة لتحضير البسبوسة التي تذوق تماما مثل تلك التي تأكلها في المحلات، هذه الوصفة تحتاج إلى مقادير بسيطة وسهلة الحصول عليها، تابع الخطوات التالية لتحضير البسبوسة المميزة:

المكونات:

– 2 كوب وربع من دقيق البسبوسة

– نصف كوب من السكر

– نصف كوب من السمن

– كوب وربع من الحليب

– 2 ملعقة كبيرة من العسل

– 2 ملعقة كبيرة من جوز الهند المبشور

مكونات الشربات:

– كوب وربع من السكر

– كوب ونصف من الماء

– ملعقة صغيرة من عصير الليمون

– ملعقة كبيرة من السمن البلدي

طريقة التحضير: