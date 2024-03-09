افضل طريقة لتحضير قطايف رمضان اللذيذة في منزلك بطعم رائع أحلي من الجاهز

تعتبر القطايف من الحلويات الشهية والمحبوبة وتحظى بشعبية كبيرة خلال شهر رمضان الكريم، وإنها حلوى تقليدية تقدم على مائدة الإفطار وتعد بعناية وحب من قِبَل ربات المنازل، وإذا كنتِ ترغبين في تحضير قطايف رمضان اللذيذة في راحة منزلك وفي هذا المقال، سنقدم لكِ طريقة سهلة ومبسطة لتحضير القطايف في المنزل، بالإضافة إلى بعض النصائح المفيدة للحصول على نتيجة مثالية، واستعدي لإبهار عائلتك وضيوفك بقطايف رمضان اللذيذة والمحضّرة بحبّ واهتمام.

طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل

المكونات:

كوبيبن دقيق متعدد الاستخدامات

نصف كوب سميد ناعم

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

ماء دافئ

1 ملعقة صغيرة ماء زهر (اختياري)

طريقة التحضير: