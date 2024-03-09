مفاجأة جدول صلاة التراويح في الحرم المكي والمدني 1445 وهل الدسري ضمن أئمة الحرم ؟

ينتظر جمع المسلمين كل عام شهر رمضان، وأكثر ما يتساءلون عنه في الحرم المكي والمدني جدول أئمة الحرم المكي والمدني خلال الشهر الكريم، فيعد شهر رمضان من أفضل الشعائر لدى المسلمين وأكثر شعيرة يتميز بها هذا الشهر هي صلاة التراويح، لذلك أعلن القائمون على إدارة الحرمين بالتجديد لعدد من أئمة الحرم الذي تم إنهاء خدمتهم ليشاركوا في صلاة التراويح، ومن خلال مقالنا نبين جدول أئمة الحرم في الحرمين الشريفين.

جدول صلاة التراويح في الحرم المكي 1445

يتساءل الكثيرون عن جدول أئمة الحرم المكي والتي أعلنها رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وهي صدور الموافقة الكريمة على مشاركة عدد من أصحاب الفضيلة الأئمة في صلاتي التراويح والقيام بالمسجد الحرام، كفضيلة الشيخ د.الوليد بن خالد الشمسا، وفضيلة الشيخ بدر بن محمد التركي، وأعلن أيضا صدور الموافقة الكريمة بالتجديد لعدد من أئمة المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهم أصحاب الفضيلة الأئمة: د.ياسر بن راشد الدوسري، ود.خالد بن سليمان المهنا، ود.أحمد بن علي الحذيفي.

جدول صلاة التراويح في الحرم المدني 1445

وبخصوص الحرم المدني أعلن معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، صدور الموافقة الكريمة على مشاركة عدد من أصحاب الفضيلة الأئمة في صلاتي التراويح والقيام بالمسجد النبوي ومنهم الأتي:

فضيلة الشيخ د. محمد بن أحمد برهجي.

فضيلة الشيخ د. عبدالله بن عبدالمحسن القرافي.

كما بين أيضا أن الجدول ربما يحدث فيه بعض التغيير أثناء الشهر الكريم بما يناسب أصحاب الفضيلة الأئمة الكرام، ويمكنكم متابعة أخبار الحرمين الشريفين أول بأول على من خلال الصفحة الرسمية للحرمين على مواقع التواصل الاجتماعي.