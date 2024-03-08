【﻿إنجاز بأبسط الخطوات】 الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز ورقم الهوية 𝐢𝐧𝐣𝐚𝐚𝐳.𝐨𝐦

توفر وزارة الخارجية السعودية خدمة استخراج التأشيرات والاستعلام عن التأشيرات برقم الجواز ورقم الهوية وغيره من الطرق التي تقدم للمواطنين جميع الخِدْمَات التي يحتاجون بسهولة، ومن خلال مقالنا نتعرف فيه على تفاصيل الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز ورقم الهوية، ومدة خروج التأشيرة.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

تستطيع الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز من خلال بوابة إنجاز الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:

الدخول على بوابة إنجاز الإلكترونية من هنـــا. أدخل رقم الجواز. حدد الجنسية، ونوع التأشيرة (زيارة عائلية، أو حكومية، أو سياحية). ثم بعد ذلك حدد جهة القدوم. أدخل رمز الصورة المرئي. اضغط بحث. سيظهر لك جميع المعلومات التي تخص التأشيرة.

استعلام عن تأشيرة برقم الهوية إنجاز

كما يمكن أيضا الاستعلام عن التأشيرة برقم الهوية عبر بوابة إنجاز من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على بوابة إنجاز الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية. حدد نوع الاستعلام الموجود في طلب التأشيرة. أدخل رقم الهوية في الخانة المحصصة له. اكتب رمز التحقق الظاهر أمامك. اضغط استعلام. سيعرض لك جميع المعلومات حول التأشيرة.

كم ستغرق خروج التأشيرة؟

يعتمد الوقت الذي يستغرقه الحصول على تأشيرة على عدة عوامل، أهمها:

نوع التأشيرة: تختلف مدة معالجة التأشيرات حسب نوعها، فمثلًا تأشيرات العمل تستغرق وقتًا أطول من تأشيرات السياحة.

البلد الذي تتقدم بطلب التأشيرة من خلاله: تختلف مدة معالجة طلبات التأشيرة من بلد لآخر.

اكتمال ملفك: تأكد من تقديم جميع الوثائق المطلوبة بشكل كامل و دقيق، فعدم اكتمال ملفك قد يؤدي إلى تأخير معالجة طلبك.

الضغط على السفارة أو القنصلية: قد تواجه بعض السفارات أو القنصليات ضغطًا كبيرًا في بعض الأحيان، مما قد يؤدي إلى تأخير معالجة طلبات التأشيرة.

بشكل عام، تتراوح مدة معالجة طلبات التأشيرة بين 15 و 60 يومًا، ولكن منصة إنجاز توفر الكثير من الوقت والجهد على للحصول على التأشيرات، وهي إلى ذلك توفر خدمة الاستعلام عن التأشيرات بأكثر من طريقة.