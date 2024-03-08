اصابع الكنافه المحشيه بكل احترافيه.. بطريقه سهله وغرقانه عسل من جوه هتبهري بيها ضيوفك من جمالها وطعم وشكل ينافس اكبر حلواني

تعتبر أصابع الكنافة من الحلويات الشهية والمحببة للكثيرين، وخاصة إذا تم تحضيرها بأيديهم في المنزل، ومن بين الوصفات الشهيرة لأصابع الكنافة، يمكن تقديمها كوجبة خفيفة مع فنجان من القهوة أو الشاي، أو كحلوى لذيذة، يمكنك أيضا تقديمها في المناسبات الخاصة، مثل الاحتفالات والاجتماعات العائلية، حيث ستكون محط اهتمام الجميع التي تتمتع بخبرة واسعة في تحضير الوصفات اللذيذة والبسيطة، سنتعرف في هذه المقالة على طريقة عمل أصابع الكنافة، بطريقة سهلة ومبسطة تضمن تحقيق نجاح مذهل.

طريقة عمل أصابع الكنافة بسهولة وبساطة

تحظى طريقة عمل الكنافة الصوابع بشهرة واسعة، بين السيدات اللواتي يسعين لإعداد هذه الحلوى الشهية لتناولها إن تحضير الكنافة الصوابع يعد أمرا بسيطا وممتعا في نفس الوقت، ونحن سنستعرض لكم الآن طريقة تحضيرها بكل تفاصيلها، تعتمد طريقة تحضير أصابع الكنافة، وتحتاج إلى المكونات التالية:

المكونات:

– حزمة من الكنافة الجاهزة

– كوب من السمن السائل أو الزبدة المذابة

– كوب من الفستق المفروم ناعمًا

– كوب من السكر الناعم

– ملعقة صغيرة من بودرة القرفة

طريقة تحضير الكنافة الصوابع: