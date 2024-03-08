“قدم وحصل 200 دينار تونسي“ شروط التسجيل في منحة العائلات المعوزة 200 دينار تونس social.gov.tn والأوراق المطلوبة

تعد منحة العائلات المعوزة 200 دينار تونس 2024 من أهم المنح التي قامت الحكومة التونسية بإطلاقها للمواطنين الذين بحاجة إلى الدعم وخاصة من الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل وتأتي تلك المنحة في ظل سعي الحكومة التونسية إلى مساعدة مواطنيها في عيش حياة كريمة ومواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار والأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم بأكمله منذ جائحة كورونا في عام 2019، والتي أثرت على جميع فئات الشعب بشكل سلبي وجعلت العديد من الأشخاص يعانون من الفقر، وتقدر قيمة تلك المنحة 200 دينار تونسي يتم صرفها شهرياً لجميع الأسر التي تنطبق عليها الاحكام والضوابط التي حددتها الجهات المختصة داخل تونس.

منحة العائلات المعوزة 200 دينار تونس 2024

حددت الجهات المختصة داخل تونس بعض الشروط التي لابد من توافرها في الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على منحة العائلات المعوزة 200 دينار تونس 2024، وتلك الشروط هي:

الشرط الأول: لابد وأن يكون المتقدم حاصل على الجنسية التونسية.

الشرط الثاني: لابد أن يكون متقدم مقيم بشكل مستمر داخل تونس.

الشرط الثالث: يجب أن يكون المتقدم من العائلات التي تحتاج إلى الدعم بالفعل.

الشرط الرابع: لابد من تقديم شهادة المعوزة من قبل السلطات المحلية المختصة.

الشرط الخامس: يجب أن لا يتخطى الدخل الشهري للأسرة القيمة التي حددتها الحكومة.

المستندات المطلوبة للتقديم في منحة العائلات المعوزة

كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية أن هناك بعض الأوراق والوثائق التي لابد من توافرها مع الأشخاص المتقدمين للحصول على منحة العائلات المعوزة 200 دينار تونس 2024، وتلك الأوراق تتمثل فيما يلي: