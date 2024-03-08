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يانهاري على مغامرت القط والفأر المضحكة.. تنزيل تردد قناة توم وجيري Tom And Jerry وشوف الاشقياء
قناة توم وجيري أطفال هي من أبرز قنوات الأطفال التي أخذت شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة، فضلاً عن أن القناة تقوم على تقديم الكثير من الأفلام الكرتونية المميزة، وكذلك تعرض مكتبة ضخمة من الأغاني والأناشيد الدينية على مدار الساعة، ويمكن بكل سهولة استقبال التردد الجديد لقناة القط والفأر على الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات أو العرب سات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.
تردد قناة توم وجيري 2024 عرب سات
يمكن التعرف على التردد الجديد لقناة توم وجيري على العرب سات، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-
- القمر الصناعي للقناة يكون العرب سات.
- التردد الجديد للقناة فهو 11315.
- بينما استقطاب القناة فهو أفقي.
- معدل ترميز القناة هو 27500.
- معامل التصحيح: 5/6.
تردد قناة توم وجيري 2024 النايل سات
ولكي يتم استقبال التردد الجديد لقناة توم وجيري على النايل سات، عليك اتباع البيانات الأتيه:-
- القمر الصناعي هو النايل سات.
- التردد هو 12149.
- استقطاب القناة هو أفقي.
- معدل الترميز للقناة هو 27500.
- معامل تصحيح الخطأ 6/5.
خطوات استقبال قناة توم وجيري أطفال 2024 نايل سات وعرب سات
هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة توم وجيري أطفال على الأقمار الصناعي سواء النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يلي:-
- أن يتم التحكم بجهاز الريمود للقناة.
- أن يتم الذهاب إلى إعدادات القناة.
- ومن ثم يتم القيام بإدخال التردد الجديد للقناة.
- بعد ذلك يتم تحديد القمر الصناعي للقناة.
- وعليه يُرجى إدخال معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.
- ليتم استقبال القناة في النهاية بكل سهولة.