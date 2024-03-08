الدولار في أدنى مستوياته الأسبوعية! تصريحات رئيس المركزي الأمريكي تضعف العملة الخضراء

يحتل الدولار الأمريكي أهمية كبيرة حول العملات الأخرى وذلك لأنه المتحكم في مصير الكثير من العملات، وعملة دولة عظمى وهي أمريكا، ولكن تفاجئ الكثير من الناس صباح اليوم بانخفاض فائدة الدولار مما أثر أيضاً على الكثير من العملات، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، أكبر انخفاض أسبوعي تصريحات رئيس المركزي الأمريكي بشأن الفائدة تهبط بالدولار.
أكبر انخفاض أسبوعي تصريحات رئيس المركزي الأمريكي بشأن الفائدة تهبط بالدولار
- قد سجل الدولار الأمريكي اليوم الجمعة ٨ مارس ٢٠٢٤م أكبر انخفاض له في هذا الأسبوع، وسوف نوضح مدى تأثر العملات الأخرى بذلك.
- وقد سجل اليورو الآسيوي اليوم وفق أخر تعاملات له في البورصة العالمية نحو 1.0956 دولار، ويكون بذلك قد ارتفع بنسبة ١% من آخر تعاملات له لهذا الأسبوع.
- بينما وصل الين الصيني حوالي 54 دولار أمريكي وفق أخر تعاملات له في البورصة الآسيوية.
- وكان أيضاً قد سجل اكبر صعود له في مطلع ذلك الاسبوع بحوالي ١،٥%.
- كما قد وصل أيضاً سعر الدولار الاسترالي حوالي 6631 وفق أخر تعاملات له لهذا اليوم في البورصة الآسيوية.
- وبذلك التعامل يكون الدولار الاسترالي قد ارتفع بحوالي ١،٥ % وفق تعاملات الأسبوع الماضي.
- كما قد وصل أيضاً الدولار النيوزلندي حوالي 6183 مقابل الدولار الأمريكي وفق أخر تعاملات له اليوم في البورصة الآسيوية.
- ويكون بذلك الرقم أيضاً قد ارتفع بنسبة 1.1% وهو أعلى ارتفاع له خلال تعاملات هذا الأسبوع كله.
- ومن خلال القراءات التالية لأسعار العملات الأخرى مقابل الدولار والذي جاء نتيجة انخفاض فائدة الدولار لأقل انخفاض شهده هذا الأسبوع.
- وقد جاء ذلك القرار نتيجة ثقة المجلس الفيدرالي الأمريكي في الانخفاضات التي شهدها الدولار في الأشهر القليلة الماضية.
- كما صرحوا أيضاً بأن هناك احتياطي نقدي من الدولار يكفي لذا جاء قرار خفض الفائدة.
- ويرتبط ذلك الخبر بإعلان البنك المركزي الأمريكي لشغل بعض الوظائف التي ينتظرها الكثير نتيجة ذلك القرار، ويترقب خبراء الاقتصاد مزيدا من الانخفاض في أسعار فائدة الدولار.