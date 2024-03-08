الدولار في أدنى مستوياته الأسبوعية! تصريحات رئيس المركزي الأمريكي تضعف العملة الخضراء

يحتل الدولار الأمريكي أهمية كبيرة حول العملات الأخرى وذلك لأنه المتحكم في مصير الكثير من العملات، وعملة دولة عظمى وهي أمريكا، ولكن تفاجئ الكثير من الناس صباح اليوم بانخفاض فائدة الدولار مما أثر أيضاً على الكثير من العملات، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، أكبر انخفاض أسبوعي تصريحات رئيس المركزي الأمريكي بشأن الفائدة تهبط بالدولار.

أكبر انخفاض أسبوعي تصريحات رئيس المركزي الأمريكي بشأن الفائدة تهبط بالدولار