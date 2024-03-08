أجمل رسائل تهنئة شهر رمضان المبارك 2024 أجدد عبارات ومسجات لتهاني الشهر الكريم “كل عام وانتم بخير”

أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان المبارك أعاده الله على المسلمين في بقاع الأرض بالخير واليمن والبركات، ولذلك بدأ المسلمون يتسابقون فيما بينهما على تبادل رسائل التهنئة بقدوم الشهر الكريم، فأصبحت التهاني الآن مقتصرة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة “فيس بوك، واتس أب، وانستجرام”، ولذلك من خلال موقعنا المتميز البديل قررنا أن نوافيكم أبرز وأجمل رسائل تهاني رمضان.

أجمل رسائل تهنئة شهر رمضان

يبدأ شهر رمضان يوم الأثنين الموافق 11 مارس 2024، ويستعد الجميع لاستقبال الشهر الكريم والاحتفال بقدومه بالكثير من مظاهر الاحتفال سواء تزين الشوارع والبيوت والتهنئة بين الجميع، وننشر لكم الآن مجموعة من الرسائل الرائعة لتهاني الأصدقاء والأهل والاحباب:

نتقدم بأحر التهاني، وأجمل التبريكات للأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

كل عام وأنتم بخير عساكم من عواده.

أمانينا تسبق تهانينا، وفرحتنا تسبق ليالينا، ومبارك الشهر عليك وعلينا.

أهنئكم بقدوم شهر رمضان المبارك، كتب الله لكم فيه الأجر والثواب على صالح الأعمال.

أتمنى لكم أجمل الأيام التي تفيض بكرم الله ورحمته الواسعة، وأن يحقق الله لك كل أمانيك.

بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك نتمنى لكم شهرًا يفيض به البركة والمغفرة من الله تعالى، وأن يتقبل فيه الله تعالى سائر الأعمال الصالحة.

هل هلالك شهر مبارك، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، وبالسلام والإسلام، وربي وربك الله.

إن قدوم شهر رمضان هو الخير بذاته، ونسأل الله تعالى فيه أن يمنحنا بركاته، ويرزقنا رحماته.

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