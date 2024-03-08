حول بسرعة قبل مايتسحب العداد “إجراءات تحويل العداد القديم الى اليكتروني” لتجنب سحب العداد وقطع الكهرباء

يتساءل الكثير من الأشخاص عن الطريقة المثلى لتغيير عداد الكهرباء التقليدي في منازلهم إلى عداد إلكتروني حديث، يتميز العداد الإلكتروني بمجموعة من الخصائص المتقدمة التي تفيد البيت في الحفاظ على الطاقة الكهربائية وتعزيز الاستخدام الأمثل لها في هذه المقالة، سنستعرض كافة المعلومات التفصيلية المتعلقة بعملية التحول من العدادات التقليدية إلى النظام الإلكتروني الجديد.

تحويل العداد القديم إلى إليكتروني

يوجد مجموعة من الإجراءات الجوهرية التي ينبغي القيام بها لتغيير العداد التقليدي إلى عداد إلكتروني، وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي:

في البداية، يتوجب تسديد تكاليف تقدر بحوالي 195 جنيه، والتي تُمثّل رسوم تغيير العداد.

بعدها، يحصل تعديل للخلل ويجري تقدير المعدل الوسطي لاستهلاك الطاقة الكهربائية على مدى ثلاثة أشهر.

تم سداد كل المخالفات المالية وتصفية كافة الديون المتعلقة بفواتير الكهرباء المتأخرة.

يتم تركيب وفحص العداد لمدة 3 أيام.

يتم تعبئة بطاقة الكهرباء بمقدار يبلغ حتى مائة جنيه مصري.

نصائح لاستخدام العداد الالكتروني

يعتبر من الأهمية بمكان اتخاذ التدابير اللازمة لاستعمال الطاقة الكهربائية بكفاءة وتقليل معدلات استهلاكها، وعليه فإن على جميع الأفراد ضرورة الالتزام بتطبيق إرشادات معينة في هذا الشأن. تشمل هذه الإرشادات على سبيل المثال:

نصائح لترشيد استخدام العداد الالكتروني