“مش هتصدق حصل لهم ايه؟؟!!”.. ضحايا برنامج رامز جاب من الاخر في رمضان 2024 على شاشة mbc مصر

ضحايا برنامج رامز جاب من الاخر، نقدم لكم اليوم قائمة ضحايا برنامج رامز جاب من الاخر الذي سيعرض في رمضان 2024 على شاشة قناة mbc مصر ومن المتوقع أن يحقق نجاحا باهرا على غرار المواسم الماضية، حيث يتمكن النجم رامز جلال من جذب أنظار الجماهير إلى برنامجه بفضل فكرته الجديدة ليحقق نسبة مشاهدة قياسية، ويظل برنامجه هو المفضل لدى الجميع مهما تعرض إلى انتقادات لاذعة، واليكم ضيوف برنامج رامز جلال الجديد 2024.

ضحايا برنامج رامز جاب من الاخر

أما عن ضحايا برنامج رامز جاب من الاخر فقد تعرضوا لعدد من الاصابات المختلفة، حيث يستضيف رامز جلال مجموعة من نجوم الفن والرياضية والمشاهير على مستوى العالم العربي، حيث أصيبت الفنانة سمية الخشاب والفنانة أيتن عامر بخدوش وجروح أدت إلى دخولهما المستشفى، كما أصيبت الفنانة شيرين رضا بشرخ في القدم، وأصيب الإعلامي عبد الناصر زيدان بكسر في اليد، كما يستضيف المطرب محمود العسيلي، والفنان عمرو يوسف، ولاعب كرة القدم إمام عاشور، والفنانة حنان مطاوع.

موعد عرض برنامج رامز جاب من الاخر

من المقرر أن يعرض برنامج رامز جاب من الاخر في رمضان 2024 بعد رفع اذان المغرب مباشرة كعادة كل عام، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الساعة الثامنة مساءا بتوقيت دولة الامارات.

تردد قناة mbc مصر الناقلة لبرنامج رامز جلال

تردد قناة mbc مصر عبر القمر الصناعي نايل سات:

التردد 12015.

معدل الترميز 27500.

معدل الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة mbc مصر عبر القمر الصناعي عرب سات:

التردد 11919.

معدل الترميز 27500.

معدل الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

بوستر برنامج رامز جلال

فيما ظهر رامز في البوستر الدعائي لبرنامجه وهو يركب عربة خشب وبجواره كلب اسود، وممسك بيديه حبل مربوط به نعامتين، وقد صبغ لون شعره باللون البنفسجي.