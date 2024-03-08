زيادات بالكوم وعلاوات دورية.. وزير المالية يصدر قراراً عاجلاً لجميع العاملين في الدولة

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالي، عن بدء صرف العلاوة الدورية لجميع المخاطبين في أحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارًا من شهر مارس الجاري، وذلك برفع زيادتها إلى 10% من قيمة الأجر الوظيفي، وبحد أدنى يصل إلى 150 جنيهًا شهريًا، فضلاً عن عدم وجود حد أقصى لقيمة العلاوة التي سيتم صرفها، لتعد هذه العلاوة جزءًا من قيمة الأجر الوظيفي للموظف بداية من مارس.

صرف العلاوات الدورية السنوية لشهر مارس الحالي 2024

وأكد وزير المالية، أنه سيتم صرف العلاوة الدورية لغير المخاطبين في أحكام قانون الخدمة المدنية بعلاوة تصل إلى 15% من قيمة الأجر الوظيفي الأساسي، وبحد أدنى كذلك يصل إلى 150 جنيهًا دون حد أقصى، هذا عن زيادة الحافز الإضافي وصدور قانون تعجيل العلاوات الدورية لجميع المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بفئات مالية مقطوعة بواقع 500 جنيه للدرجة السادسة و550 جنيهًا للدرجة الخامسة.

قيمة العلاوات الدورية التي سيتم صرفها لجميع العاملين

وأوضح “معيط”، أن الدرجة الرابعة ستحصل على علاوة وزيادة دورية تصل قيمتها إلى 600 جنيه، بينما الدرجة الثالث تكون 650 جنيه، فضلاً عن أن الدرجة الثانية تحصل على علاوة دورية تُقدر قيمتها بنحو 700 جنيه، الدرجة العالية تحصل على علاوة تصل قيمتها إلى 850 جنيه، والدرجة الممتازة تصل إلى 900 جنيه، والدرجة الأعلى في الوظيفه تحصل على علاوة تُقدر بنحو 950 جنيه، وكل هذه العلاوات غير الزيادة التي أقرها رئيس الجمهورية مؤخرًا لجميع العاملين في الدولة.