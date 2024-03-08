الأردن يعلن عن تقديم منحة المكرمة الملكية بقيمة 100 دينار للأسر المستحقة في رمضان 2024

في إطار الجهود المستمرة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية، أعلن صندوق المعونة الوطنية بالمملكة الهاشمية الأردنية عن بدء التسجيل للحصول على منحة المكرمة الملكية الأردنية لعام 2024، والتي تبلغ قيمتها 100 دينار أردني، تأتي هذه المبادرة بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، في خطوة تهدف إلى دعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا.

تفاصيل منحة المكرمة الملكية للأسر الأردنية

تمثل منحة المكرمة الملكية بمبلغ 100 دينار أردني دعمًا سنويًا تقليديًا يقدمه صندوق المعونة الوطنية في المملكة الأردنية للأسر المستحقة، بهدف مساعدتها على مواجهة تحديات الحياة المعيشية والارتفاع في أسعار السلع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، تأتي هذه المكرمة في ضوء التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدة على الالتزام الدائم بدعم ورفاهية المواطنين.

المكرمة الملكية تقدم 100 دينار أردني للأسر المستحقة.

الهدف هو التخفيف من أعباء الحياة الاقتصادية ومساعدة الأسر الفقيرة.

تأتي المنحة بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني.

تتاح المنحة للمواطنين المستفيدين من برامج الدعم التابعة لصندوق المعونة الوطنية.

تشدد الحكومة على أهمية الالتزام بالشروط والضوابط المحددة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

متطلبات الأهلية للتقديم على المكرمة الملكية الأردنية

للراغبين في الاستفادة من المكرمة الملكية الأردنية، يجب استيفاء مجموعة من الشروط الضرورية التي تضمن قبول الطلب، أولا، يتعين على المتقدم أن يحمل الجنسية الأردنية وأن يكون مسجلًا لدى صندوق المعونة الوطنية، كما يشترط أن يكون المتقدم مقيمًا في الأردن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر متواصلة قبل التقديم، وألا يكون قد استفاد من أي منحة أو بعثة أخرى، يطلب كذلك من المتقدم أن يكون خاليًا من السجلات الجنائية المخلة بالشرف وأن يكون أحد المستفيدين من الدعم النقدي المؤقت أو برنامج الحفاظ على الأمان الاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة استخدام المكرمة في الاحتياجات الأساسية فقط.

الجنسية الأردنية مطلوبة.

التسجيل في صندوق المعونة الوطنية.

الإقامة في الأردن لمدة 3 أشهر متواصلة.

عدم الحصول على منح أو بعثات أخرى.

السجل الجنائي يجب أن يكون نظيفًا.

الاستفادة من الدعم النقدي المؤقت أو برنامج الأمان الاجتماعي.

إجراءات التسجيل للحصول على المكرمة الملكية

يمكن للمواطنين الأردنيين الذين يستوفون شروط الأهلية التقديم للحصول على المكرمة الملكية عبر موقع صندوق المعونة الوطنية، الخطوة الأولى تتضمن الدخول إلى الموقع الإلكتروني واختيار خيار الدعم النقدي الموحد، ثم إدخال الرقم الوطني وكلمة المرور، يطلب من المتقدمين تعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق الوثائق اللازمة قبل الضغط على خيار “إرسال” لاستكمال عملية التقديم.