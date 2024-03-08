خلاص القبض هينزل ..موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 .. افرح هتاخد فلوسك بالزيادة شوف كام !!

في الفترة الأخيرة، أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط قرارًا تحت رقم ٩١ لعام ٢٠٢٤ يتعلق بتسليم رواتب شهر مارس لموظفي الدولة مع الزيادات الجديدة، التي أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الآونة الأخيرة بهدف ضمان معيشة لائقة للمواطنين ذوي الدخل المحدود في ظل موجة ارتفاع الأسعار التي أثرت على جميع السلع، كما تضمن القرار تسريع صرف العلاوات الدورية للمشمولين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المشمولين، وزيادة في الحافز الإضافي و كشف معيط أنه سيتم اعتبارًا من مرتبات مارس الحالية .

موعد صرف الحافز الاضافي 2024

ويتم صرف العلاوة الدورية للأفراد المعنيين بقانون الخدمة المدنية، مع زيادة قدرها ١٠٪ من الراتب الوظيفي لكل فرد في شهر فبراير الماضى، بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا مصريًا شهريًا ودون حد أقصى، تُحسب هذه العلاوة كجزء من الراتب الوظيفي للموظف بتاريخ الأول من مارس الحالي، كما أن العاملين غير المشمولين بقانون الخدمة المدنية سيحصلون على علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٩ فبراير الماضي، مع حد أدنى ١٥٠ جنيهًا مصريًا شهريًا دون حد أقصى، وتعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعمال من تاريخ الأول من مارس الحالي. كما أشار الوزير معيط إلى أنه سيتم بدءًا من رواتب مارس الجارية تطبيق زيادة الحافز الإضافي الشهري لكل من الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، مع مبالغ مالية ثابتة تتراوح بين ٥٠٠ جنيه للموظفين في الدرجة السادسة وحتى ٩٠٠ جنيه للدرجة الممتازة أو ما يعادلها.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

ويستفيد من هذه الزيادة الأفراد الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، ويعتبر الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وأفادت وزارة المالية بأن مواعيد صرف رواتب مارس ٢٠٢٤ ستبدأ من يوم ٢١ من الشهر الحالي على مدى ٦ أيام متتالية. ولا يوجد قرار بتقديم صرف الرواتب قبل شهر رمضان، لذا سيتم صرفها في المواعيد التي حددتها الحكومة مسبقًا.