الاهلي بطل الكاس المصري النسخة السعودية

استطاع النادي الاهلي في الفوز علي نادي الزمالك بهدفين مفابل لا شيء في المباراة التي اقيمت في السعودية وتوج بكاس مصر ويعد هذا اللقب رقم 39 للنادي الاهلي

احرز الاهداف امام عاشور ومجدي افشة

حضر المباراة وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور اشرف صبحي والمستشار نركي ال الشيخ وكل من اعضاء مجلس ادارة نادي الاهلي والزمالك

وسلم كل من الدكتور اشرف صبحي والمستشار نركي ال الشيخ الميداليات والكاس للاعبي التادي الاهلي

بالرغم من خسارة الزمالك للمباراة الا انة لعب مباراة تليق بنهائي كاس مصر

امتلات المدرجات بالجماهير من الجالية المصرية في السعودية

هذا وتعد هذة النسخة الاولي من كاس مصر التي تلعب في المملكة العربية السعودية في اطار موسم الرياض برعاية هيئة الترفية السعودية

التقى الأهلي مع الزمالك 32 مباراة فى بطولة كأس مصر عبر تاريخ البطولة، فاز المارد الأحمر فى 16 مباراة، وفاز الأبيض فى 11 مباراة، وتعادل الفريقان في 5 مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 58 هدفاً وأحرز لاعبو الزمالك 48 هدفاً.

الأهلي والزمالك التقيا من قبل 20 مرة فى نهائي كأس مصر، فاز الأهلي بـ9 مواجهات وفاز الزمالك بنفس العدد، فيما تم فوز القطبين باللقب “مُناصفة” مرتين.

أول نهائي جمع بين الأهلي والزمالك كان في موسم 1927-28، حينها فاز الأهلي بهدف دون رد

حصد إمام عاشور جائزة أفضل لاعب في المباراة وذلك بعد نجاح إمام عاشور في تسجيل هدف رائع أمام الفارس الأبيض، وصناعة الهدف الثاني.ويحصل إمام عاشور، على جائزة 50 ألف دولار، وهي القيمة التي أُعلن عنها من الجهات المنظمة للمباراة لأفضل لاعب في المباراة النهائية من بطولة كأس مصر