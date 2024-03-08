“يا لولو يا لولو” ثبت الآن تردد قناة وناسة بيبي للأطفال الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات بأقوى إشارة

ننشر لكم الآن متابعينا الكرام لموقعنا الإخباري البديل نيوز تردد قناة وناسة للأطفال الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات، حيث تعتبر القناة من أنجح وأشهر القنوات الفضائية العربية الخاصة بالأطفال، حيث يمكن للأطفال في الفئات العمرية الاستمتاع بكل فقراتها المختلفة، حيث تتنوع في محتواها بين أغاني شيقة وترفيهية وتعليمية وأناشيد دينية وغيرها، ولذلك نجد كافة الأمهات يحرصون على مشاهدة أطفالها محتواها على مدار اليوم والاستفادة منها، وتحتل القناة مرموقة بين قنوات الأطفال المختلفة ولها جمهور كبير وعريق.

تردد قناة وناسة عبر القمر الصناعي نايل سات

يمكن لكل محبي قناة وناسة الاستمتاع بمحتواها الشيق والممتع من خلال ضبط المحتوى على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم، وترددها على النايل سات هو:

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: sd.

تردد قناة وناسة عبر العرب سات

يمكن أيضاً الاستمتاع بكل ما تقدمه قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات مجاناً وهذا من خلال إدخال بيانات القناة على أجهزة الاستقبال والبيانات هي كالتالي:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الجودة: hd.

مميزات قناة وناسة

قناة وناسة تتمتع بالكثير من المزايا التي تجعله أفضل قناة أطفال في الوطن العربي، وأهم ما تتميز به التالي: