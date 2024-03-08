بأسرار الحاتي لعزومات رمضان..طريقة تتبيلة الفراخ المشويه بخطوات بسيطة والطعم لا يمكن أن يقاوم

تعتبر الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي واحدة من الأطباق الشهية والمحبوبة في العديد من المطابخ حول العالم، وإنها طريقة رائعة لتجهيز الفراخ بطعم لذيذ ونكهة مميزة تستحق التجربة، وإذا كنت ترغب في تقديم الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي في منزلك بنفس طعم المطاعم، وتتميز هذه الوصفة بأنها سهلة التحضير وتستخدم مكونات بسيطة ومتوفرة في معظم المطابخ، وسوف تستمتع بتجربة تحضير هذا الطبق اللذيذ وتناوله مع عائلتك وأصدقائك وستدهشهم بمذاقها الرائع والنكهة الشهية التي تعطيها تتبيلة الحاتي الشهيرة.

طريقة لعمل الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي الشهيرة:

المكونات:

فرخة متوسطة الحجم مقطعة.

بصلتين متوسط الحجم مقطع قطع صغيرة.

2 عدد من الطماطم.

ملعقة من الملح

معلقتين كبيرة من الكاتشب.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

معلقتين كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من الملح الأبيض.

ملعقة متوسطة من الفلفل الأسود.

ملعقة متوسطة من الكزبرة الجافة.

طريقة التحضير: