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بأسرار الحاتي لعزومات رمضان..طريقة تتبيلة الفراخ المشويه بخطوات بسيطة والطعم لا يمكن أن يقاوم
تعتبر الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي واحدة من الأطباق الشهية والمحبوبة في العديد من المطابخ حول العالم، وإنها طريقة رائعة لتجهيز الفراخ بطعم لذيذ ونكهة مميزة تستحق التجربة، وإذا كنت ترغب في تقديم الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي في منزلك بنفس طعم المطاعم، وتتميز هذه الوصفة بأنها سهلة التحضير وتستخدم مكونات بسيطة ومتوفرة في معظم المطابخ، وسوف تستمتع بتجربة تحضير هذا الطبق اللذيذ وتناوله مع عائلتك وأصدقائك وستدهشهم بمذاقها الرائع والنكهة الشهية التي تعطيها تتبيلة الحاتي الشهيرة.
طريقة لعمل الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي الشهيرة:
المكونات:
- فرخة متوسطة الحجم مقطعة.
- بصلتين متوسط الحجم مقطع قطع صغيرة.
- 2 عدد من الطماطم.
- ملعقة من الملح
- معلقتين كبيرة من الكاتشب.
- ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- معلقتين كبيرة من الثوم المفروم.
- ملعقة كبيرة من الملح الأبيض.
- ملعقة متوسطة من الفلفل الأسود.
- ملعقة متوسطة من الكزبرة الجافة.
طريقة التحضير:
- قومي بغسل الفراخ جيدًا تحت الماء الجاري ثم ضعيها في وعاء كبير بعد تصفيتها من الماء.
- قومي بعصر الطماطم واحتفظي بماء البصل المقطع، ثم قومي بخلط ماء البصل مع ملح الطعام وقلبي الفراخ في هذا الخليط جيدًا.
- أضيفي الثوم المفروم والكمون الناعم والفلفل الأسود والكزبرة الجافة والخل الأبيض والملح الأبيض والكاتشب والبصل المقطع، واخلطي الفراخ جيدًا مع هذه المكونات حتى تتشرب النكهة.
- اتركي الفراخ في هذه التتبيلة لمدة لا تقل عن 10 ساعات، ويفضل تركها في الثلاجة لتتبل جيدًا.
- قومي بتسخين الشواية أو الفرن على درجة حرارة متوسطة.
- ضعي الفراخ على صينية الشواية أو في صينية الفرن، وضعي قطعة من الفحم لإضفاء طعم مميز.
- اتركي الفراخ في الفرن لمدة لا تقل عن ساعة واحدة حتى تنضج تمامًا وتصبح ذهبية اللون.
- وقدمي الفراخ الساخنة مع الأرز والسلطات الشهية.
- باستخدام هذه الوصفة، وستحصلين على فراخ مشوية لذيذة ومتبلة بتتبيلة الحاتي الشهيرة واستمتعي بتجربة تحضيرها في المنزل وتناولها مع العائلة والأصدقاء.