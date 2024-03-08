الحلقة 1 الاولي.. موعد عرض مسلسل “المداح 4” رمضان 2024 والقنوات الناقلة بجودة عالية HD

القليل من الأيام تفصلنا عن انطلاق شهر رمضان المعظم لعام 2024 ومع اقترابه يتساءل العديد من المواطنين حول موعد عرض مسلسل “المداح 4” لرمضان 2024 والقنوات الناقلة للمسلسل، ومن المتوقع أن يلقى مسلسل “المداح 4 – أسطورة العودة” بطولة النجم حمادة هلال استجابة كبيرة من الجمهور، مع استمرار نجاحه اللافت في الأجزاء السابقة وتصدره للتريند في العديد من المناسبات، ويُتوقع أيضًا استمرار حالة التشويق والإثارة في هذا المسلسل، مع إضافة شخصيات وأحداث جديدة تعزز الحماس وتشعل المنافسة في سباق مسلسلات رمضان 2024، وفي هذا السياق سوف نوضح لكم كل التفاصيل المتعلقة بمسلسل “المداح 4”.

موعد عرض مسلسل “المداح 4” رمضان 2024 والقنوات الناقلة

سوف نوضح لكم في السطور القادمة موعد عرض مسلسل “المداح 4” والقنوات الناقلة للمسلسل والتي جاءت كالتالي:

موعد عرض المسلسل على قناة MBC مصر في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر، ويُعاد في تمام الساعة 11:00 مساءً على MBC مصر 2، أما في اليوم التالي فيُعرض الساعة 4:00 عصراً، وبهذا قد تكون القنوات الناقلة للمسلسل هي:

MBC مصر.

MBC مصر 2.

MBC دراما.

تردد قناة MBC مصر

التردد: 11470.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

أبطال مسلسل المداح 4

يجتمع في الجزء الرابع من مسلسل “المداح” كوكبة من النجوم البارعين بما في ذلك: “حمادة هلال، خالد سرحان، هبة مجدي، حنان سليمان، صبحي خليل، هلا السعيد، دنيا عبد العزيز”، ويظهر أبطال جدد لأول مرة مثل “فتحي عبد الوهاب، مي سليم، دياب، رشدي الشامي، يوسف حمادة هلال، هلا السعيد، محمود عامر”، ويبتعد أربعة أبطال عن السلسلة وهم “يسرا اللوزي، عبد العزيز مخيون، لوسي، محمد رياض”.

وتتسارع أحداث المسلسل في الجزء الرابع، حيث يواجه الشيخ صابر المداح والذي يؤدي دوره حمادة هلال ملك الجن “قزح”، والذي يتم تجسيده بشكل رائع من قبل الفنان فتحي عبد الوهاب، وتندلع معارك ملحمية بين الخير والشر، حيث يعبر الشخصيات الرئيسية بوابات متعددة، ويشهد عودة مليكة التي تؤدي دورها سهر الصايغ، لتشتعل مواجهتها مع الشيخ صابر، ويشارك يوسف ابن الفنان حمادة هلال في هذا الجزء مضيفًا إثارة وتشويق إلى السلسلة.