اعرف سن التقديم الغير مناسب في المدارس .. وأوراق التسجيل في الصف الاول الابتدائي 2024 .. عشان السنة ماطروحش على اولادك

اقتربت اللحظة المنتظرة لبدء التسجيل الرسمي لطلبة الصف الأول الابتدائي، إذ أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن الميعاد الخاص ببدء استقبال طلبات الطلاب الجدد الساعين للانضمام إلى الصف الأول الابتدائي 2024 بالإضافة إلى ذلك حيث يلزم تقديم الطلاب وأولياء الأمور المستندات الأساسية المطلوبة لإكمال إجراءات التسجيل في المدارس الرسمية، وشددت على ضرورة الالتزام بالتقديم في الوقت المحدد دون تأخر في تسليم المستندات اللازمة في هذا المقال، سنستعرض المستندات المطلوبة لإنهاء عملية التسجيل بفعالية تابعوا معنا لمعرفة التفاصيل.

متى يكون السن غير مناسب لإلحاق الطلاب بالصف الأول الدراسي؟

أشارت وزارة التعليم إلى أن تحديد سن الطفل اللذين يلتحقون بالصف الدراسي الأول أو رياض الأطفال يجري وفق تاريخ الأول من أكتوبر. وبناءً على هذا الموعد، يتم اتخاذ قرار إما بقبول الطفل في المدرسة أو عدم قبوله. وأضافت الوزارة بأن السن المثالي للأطفال الانضمام إلى الصف الأول يجب أن يكون ما بين ست إلى تسع سنوات في ذلك التاريخ، بحيث لا يقل عن ست سنوات ولا يتجاوز تسع سنوات.

الأوراق المطلوبة لتسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي

تتطلب عملية تسجيل التلاميذ في السنة الدراسية الأولى الأساسية استكمال مجموعة من المستندات التي يجب تقديمها، وبعد اتمام العمر المناسب قم باتمام عملية التسجيل في السنة الدراسية الأولى للمرحلة الابتدائية، ونحن هنا لتقديم قائمة الأوراق الثبوتية اللازمة للتقديم إلى وزارة التعليم والتربية: