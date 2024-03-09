برنامج فرصة العمر أوعى تتضيعها.. “إطلاق برنامج التطوع في ألمانيا 2024” مع مزايا مجزية وإقامة مجانية للشباب

في خطوة موجهة لدعم الشباب وتعزيز التعاون الدولي، أعلنت الجهات المختصة في ألمانيا عن فتح باب التسجيل لبرنامج العمل التطوعي لعام 2024، مقدمةً فرصة ذهبية للشباب من مختلف الدول للاستفادة من تجربة غنية تشمل مرتبات مجزية، وجبات وإقامة مجانية، وفرصة لتعلم اللغة الألمانية، مما يوفر بيئة مثالية لبناء صداقات دولية وتطوير مهارات جديدة.

شروط التسجيل ومزايا البرنامج التطوعي

للانضمام إلى برنامج التطوع في ألمانيا، يجب على الراغبين التوافق مع مجموعة من الشروط التي تضمن تحقيق أقصى استفادة من هذه التجربة، بالإضافة إلى المرتب الشهري الذي يمنح طوال فترة الإقامة، يتمتع المتطوعون بمجموعة واسعة من المزايا، بما في ذلك الإقامة المجانية والوجبات الثلاث وتغطية تكاليف الفيزا، كما تقدم المنظمة دورة لغة ألمانية مجانية لتسهيل التواصل والاندماج في المجتمع، مما يفتح آفاقًا واسعة أمام المتطوعين لاكتساب خبرات متنوعة وبناء مجتمع تعاوني رائع.

الجنسية: يجب أن يكون المتقدم مقيمًا بالعراق. الالتزام بالإقامة في ألمانيا لفترة البرنامج. الاستعداد للعمل التطوعي في المجالات المحددة من قبل البرنامج.

المزايا المقدمة للمتطوعين

مرتب شهري طوال فترة الإقامة.

إقامة مجانية وتغطية كاملة لتكاليف المعيشة.

وجبات مجانية تشمل الإفطار، الغداء، والعشاء.

دعم كامل للحصول على الفيزا الألمانية.

دورة لغة ألمانية مجانية لتسهيل التواصل.

خطوات التقديم للعمل التطوعي في ألمانيا 2024

للراغبين في الانخراط بفرصة العمل التطوعي المرموقة في ألمانيا لعام 2024، يجب اتباع عدة خطوات محددة لضمان تقديم طلب ناجح، يبدأ الإجراء بالضغط على رابط الفرصة الذي ينقل المتقدم مباشرةً إلى الموقع الرسمي للبرنامج، حيث يُطلب منه تعبئة نموذج التسجيل بدقة وإرفاق جميع المستندات اللازمة، يعتبر التحقق من صحة البيانات المدخلة في النموذج خطوة أساسية قبل النقر على خيار “إرسال الطلب”، والذي يؤدي إلى تسجيل الطلب رسميًا في نظام البرنامج.