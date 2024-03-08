𝗥𝗲𝗮𝗹𝗺𝗲 𝟭𝟮 تعرف على مواصفات ريلمي الجديد إمكانيات للكاميرا والمعالج علية وسعر مميز

يُعدّ Realme 12 هاتفًا ذكيًا جديدًا من Realme يجمع بين الأداء القوي والسعر المعقول، ويتميز الهاتف بمعالج Dimensity 6100 من MediaTek وشاشة IPS LCD بحجم 6.72 بوصة بدقة 1080 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، كما يضم بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 45 وات وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 50 ميجابكسل.

ومن خلال موقع البديل الإخباري نتعرف على مواصفات الهاتف وأهم مميزاته وسعر الهاتف.

مواصفات 𝗥𝗲𝗮𝗹𝗺𝗲 𝟭𝟮 ريلمي الجديد

يتمتع هاتف Realme 12 بالعديد من المميزات التي تجعله خيارًا ممتازًا في فئته، حيث يتميز بالعديد من المواصفات التالية:

الاسم المواصفات الوزن 188 جرام الأبعاد 165.6×76.1×7.7 مم المواد بلاستيك مقاومة الماء والغبار IP54 شرائح الاتصال شريحتين 5G مع كارت ميموري Dynamic Button مدعوم نوع الشاشة IPS LCD حجم الشاشة 6.72 بوصة دقة الشاشة 1080×2400 بيكسل (FHD+) كثافة البكسل 392 بيكسل لكل بوصة سطوع الشاشة 950 شمعة معدل تحديث الشاشة 120 هيرتز نوع المعالج ميدياتك Dimensity 6100+ عدد النواة ثماني نواة نوع النواتين الأقوى Cortex A76 تردد النواتين الأقوى 2.2 جيجا هيرتز دقة تصنيع المعالج 6 نانو ميتر نوع المعالج الرسومي Mali-G57 نظام التشغيل Android 14 واجهة المستخدم Realme UI 5.0 مساحة التخزين 128 جيجا ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) 6 جيجا أو 8 جيجا كاميرا السيلفي 8 ميجا بيكسل فتحة عدسة كاميرا السيلفي F/2.0 دقة فيديو كاميرا السيلفي 1080p@30fps الكاميرا الخلفية مزدوجة دقة الكاميرا الرئيسية 108 ميجا بيكسل فتحة عدسة الكاميرا الرئيسية F/1.75 مستشعر الكاميرا الرئيسية سامسونج HM6 دقة الكاميرا الثانوية 2 ميجا بيكسل فتحة عدسة الكاميرا الثانوية F/2.4 وظيفة الكاميرا الثانوية عزل فلاش الكاميرا LED دقة فيديو الكاميرا الخلفية 1080p@30fps

مميزات هاتف 𝗥𝗲𝗮𝗹𝗺𝗲 𝟭𝟮 ريلمي الجديد

يتميز هاتف 𝗥𝗲𝗮𝗹𝗺𝗲 𝟭𝟮 بالعديد من المميزات والتي منها التالي:

معالج قوي من ميدياتك Dimensity 6100+. شاشة كبيرة ومشرقة بمعدل تحديث 120 هيرتز. بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقدرة 45 وات. كاميرا خلفية رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل. سعر مناسب.

سعر 𝗥𝗲𝗮𝗹𝗺𝗲 𝟭𝟮 ريلمي الجديد

يبدأ سعر هاتف Realme 12 5G من 16,999 روبية هندية (حوالي 205 دولار أمريكي) للنسخة التي تحتوي على 128 جيجا بايت من التخزين و 6 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

يبلغ سعر نسخة 128 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي 18,999 روبية هندية (حوالي 217 دولار أمريكي).

يُعدّ هاتف Realme 12 5G ريلمي الجديد هاتفًا ذكيًا بسعر معقول يقدم ميزات جيدة مقابل سعره.