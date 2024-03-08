تكنولوجيا

𝗥𝗲𝗮𝗹𝗺𝗲 𝟭𝟮 تعرف على مواصفات ريلمي الجديد إمكانيات للكاميرا والمعالج علية وسعر مميز

𝗥𝗲𝗮𝗹𝗺𝗲 𝟭𝟮 ريلمي الجديد

Ragabgomaaمنذ 51 دقيقة
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𝗥𝗲𝗮𝗹𝗺𝗲 𝟭𝟮

يُعدّ Realme 12 هاتفًا ذكيًا جديدًا من Realme يجمع بين الأداء القوي والسعر المعقول، ويتميز الهاتف بمعالج Dimensity 6100 من MediaTek وشاشة IPS LCD بحجم 6.72 بوصة بدقة 1080 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، كما يضم بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 45 وات وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 50 ميجابكسل.

ومن خلال موقع البديل الإخباري نتعرف على مواصفات الهاتف وأهم مميزاته وسعر الهاتف.

مواصفات 𝗥𝗲𝗮𝗹𝗺𝗲 𝟭𝟮 ريلمي الجديد

يتمتع هاتف Realme 12 بالعديد من المميزات التي تجعله خيارًا ممتازًا في فئته، حيث يتميز بالعديد من المواصفات التالية:

الاسمالمواصفات
الوزن188 جرام
الأبعاد165.6×76.1×7.7 مم
الموادبلاستيك
مقاومة الماء والغبارIP54
شرائح الاتصالشريحتين 5G مع كارت ميموري
Dynamic Buttonمدعوم
نوع الشاشةIPS LCD
حجم الشاشة6.72 بوصة
دقة الشاشة1080×2400 بيكسل (FHD+)
كثافة البكسل392 بيكسل لكل بوصة
سطوع الشاشة950 شمعة
معدل تحديث الشاشة120 هيرتز
نوع المعالجميدياتك Dimensity 6100+
عدد النواةثماني نواة
نوع النواتين الأقوىCortex A76
تردد النواتين الأقوى2.2 جيجا هيرتز
دقة تصنيع المعالج6 نانو ميتر
نوع المعالج الرسوميMali-G57
نظام التشغيلAndroid 14
واجهة المستخدمRealme UI 5.0
مساحة التخزين128 جيجا
ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)6 جيجا أو 8 جيجا
كاميرا السيلفي8 ميجا بيكسل
فتحة عدسة كاميرا السيلفيF/2.0
دقة فيديو كاميرا السيلفي1080p@30fps
الكاميرا الخلفيةمزدوجة
دقة الكاميرا الرئيسية108 ميجا بيكسل
فتحة عدسة الكاميرا الرئيسيةF/1.75
مستشعر الكاميرا الرئيسيةسامسونج HM6
دقة الكاميرا الثانوية2 ميجا بيكسل
فتحة عدسة الكاميرا الثانويةF/2.4
وظيفة الكاميرا الثانويةعزل
فلاش الكاميراLED
دقة فيديو الكاميرا الخلفية1080p@30fps
𝗥𝗲𝗮𝗹𝗺𝗲 𝟭𝟮

مميزات هاتف 𝗥𝗲𝗮𝗹𝗺𝗲 𝟭𝟮 ريلمي الجديد

يتميز هاتف 𝗥𝗲𝗮𝗹𝗺𝗲 𝟭𝟮 بالعديد من المميزات والتي منها التالي:

  1. معالج قوي من ميدياتك Dimensity 6100+.
  2. شاشة كبيرة ومشرقة بمعدل تحديث 120 هيرتز.
  3. بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقدرة 45 وات.
  4. كاميرا خلفية رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل.
  5. سعر مناسب.

سعر 𝗥𝗲𝗮𝗹𝗺𝗲 𝟭𝟮 ريلمي الجديد

يبدأ سعر هاتف Realme 12 5G من 16,999 روبية هندية (حوالي 205 دولار أمريكي) للنسخة التي تحتوي على 128 جيجا بايت من التخزين و 6 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

يبلغ سعر نسخة 128 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي 18,999 روبية هندية (حوالي 217 دولار أمريكي).

يُعدّ هاتف  Realme 12 5G ريلمي الجديد هاتفًا ذكيًا بسعر معقول يقدم ميزات جيدة مقابل سعره.

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Ragabgomaaمنذ 51 دقيقة
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