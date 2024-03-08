لشهر رمضان طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني في البيت علي أصولها ريحتها هتجيب اخر الشارع

إذا كنت من عشاق الأكل الشهي وتحب تجربة وصفات جديدة في المطبخ، فإن تحضير كبدة الإسكندراني في المنزل سيكون خيارًا مثاليًا بالنسبة لك فمع هذه الوصفة، ستتمكن من صنع كبدة لذيذة وشهية تفوق طعم المطاعم، وذلك باتباع بعض الخطوات المحددة واستخدام المكونات البسيطة التي ستعطي الكبدة نكهة رائعة ومذاقًا لا يقاوم

طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني في البيت

تعتبر الكبدة الإسكندراني من الأطباق الشهية والمحبوبة في المطبخ المصري وإذا كنت ترغب في تجربة تحضيرها في المنزل، فإليك طريقة سهلة ولذيذة لعمل الكبدة الإسكندراني في البيت.

المكونات:

نصف كيلو من الكبدة، مشطفة ومقطعة إلى شرائح رفيعة.

3 فصوص من الثوم المفروم.

ليمونتين أخضر عصيرهما.

معلقتين كبيرة من الخل.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة.

شطة أو بابريكا للتوابل.

فلفل رومي أو فلفل أخضر حار مقطع إلى شرائح.

طريقة التحضير: