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لشهر رمضان طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني في البيت علي أصولها ريحتها هتجيب اخر الشارع
إذا كنت من عشاق الأكل الشهي وتحب تجربة وصفات جديدة في المطبخ، فإن تحضير كبدة الإسكندراني في المنزل سيكون خيارًا مثاليًا بالنسبة لك فمع هذه الوصفة، ستتمكن من صنع كبدة لذيذة وشهية تفوق طعم المطاعم، وذلك باتباع بعض الخطوات المحددة واستخدام المكونات البسيطة التي ستعطي الكبدة نكهة رائعة ومذاقًا لا يقاوم
طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني في البيت
تعتبر الكبدة الإسكندراني من الأطباق الشهية والمحبوبة في المطبخ المصري وإذا كنت ترغب في تجربة تحضيرها في المنزل، فإليك طريقة سهلة ولذيذة لعمل الكبدة الإسكندراني في البيت.
المكونات:
- نصف كيلو من الكبدة، مشطفة ومقطعة إلى شرائح رفيعة.
- 3 فصوص من الثوم المفروم.
- ليمونتين أخضر عصيرهما.
- معلقتين كبيرة من الخل.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة.
- شطة أو بابريكا للتوابل.
- فلفل رومي أو فلفل أخضر حار مقطع إلى شرائح.
طريقة التحضير:
- قبل البدء بتحضير الكبدة، اغسلها جيدًا بالماء البارد واتركها تصفى في مصفاة.
- في وعاء، قم بخلط الثوم المفروم، الليمون الأخضر العصير، الخل، الملح، الفلفل، الكمون، الكزبرة والتوابل الأخرى وقم بتحريك المكونات جيدًا حتى تتجانس.
- سخن مقلاة على النار وضع بها ملعقتين كبيرتين من الزيت.
- أضف الكبدة إلى المقلاة المسخنة وقلبها جيدًا حتى تأخذ الكبدة صدمة.
- أضف شرائح الفلفل الأخضر إلى الكبدة في المقلاة واقلبها معًا على النار حتى تنضج وتصبح مشوية.
- قدم الكبدة الإسكندراني الساخنة مع مكرونة أو أرز وبطاطس مقلية، ويمكنك إضافة سلطة الطحينة كمقبلات.
- باستخدام هذه الوصفة، ستحصل على الكبدة الإسكندراني الشهية والمشوية في منزلك واستمتع بتجربة تحضير هذا الطبق اللذيذ وشاركه مع العائلة والأصدقاء في وجبة لذيذة ومميزة.