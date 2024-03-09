مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل جودر رمضان 2024 والقنوات الناقلة بجوده عاليه hd

نستعرض لكم عبر موقع البديل موعد عرض مسلسل “جودر” رمضان 2024 والقنوات الناقلة للمسلسل، حيث يظهر الفنان ياسر جلال أمامنا خلال ماراثون مسلسلات رمضان 2024 بعمله الجديد “جودر”، حيث يشغل هذا المسلسل اهتمام الكثير من جمهور ياسر جلال والذي يبحث عن جداول عرضه والقنوات الناقلة، خاصةً أنه يتألف من 15 حلقة. وسوف نقدم لكم في السطور التالية تفاصيل جميع جوانب “جودر”، بدءًا من مواعيد العرض وصولاً إلى القنوات الناقلة.

موعد عرض مسلسل جودر رمضان 2024 والقنوات النافلة

يتطلع الجمهور إلى مواعيد عرض مسلسل “جودر” 2024، والذي يضم 15 حلقة للفنان ياسر جلال، ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل في الفترة الثانية من شهر رمضان الكريم.

وسوف تكون القنوات الناقلة للمسلسل كالتالي:

سوف يتم عرض مسلسل “جودر” خلال شهر رمضان المبارك على قنوات ON وON Drama، بالإضافة إلى توفره على منصة البث Watch it.

تردد قنوات ON

يمكن ضبط تردد قناة ON على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

التردد: 10853.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أبطال مسلسل جودر

أحداث مسلسل “جودر” تستمد قصتها من رواية “ألف ليلة وليلة”، حيث يقوم الفنان ياسر جلال بتجسيد دور الصياد جودر، ويتعرض جودر لنفوذ قوة شريرة منذ طفولته، تسعى للسيطرة عليه بهدف فتح كهف الحكيم واستحواذها على الكنوز، ويجد نفسه في صراعات مع أشقائه خلال هذه الرحلة، ويضم مسلسل “جودر” في بطولته فريق فنانين بارعين، بما في ذلك:

الفنان ياسر جلال، نور، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، هنادي مهنى، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوي، مجدى بدر، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري، بإنتاج شركتي “ميديا هب سعدي – جوهر” و”أروما” برئاسة المنتج تامر مرتضى.